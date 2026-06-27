Thuế - Hải quan

Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
11:22 | 27/06/2026
(TBTCO) - Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch hơn trên nền tảng số.
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Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai phương thức quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Theo đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi về cách tính thuế mà còn là bước chuyển toàn diện về phương thức quản lý và tư duy phục vụ người nộp thuế.

Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh
Lãnh đạo Cục Thuế và Ngân hàng MB thực hiện nghi lễ ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Huy Hùng

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, trong quá trình cải cách này, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường hỗ trợ, giảm thiểu thủ tục và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Để thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Đánh giá cao vai trò đồng hành của Ngân hàng MB, Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết, MB là một trong những ngân hàng đã phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai thu ngân sách nhà nước, cũng như phát triển các giải pháp thanh toán số, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, nhanh chóng. Với hệ sinh thái tài chính - công nghệ MB cung cấp dịch vụ tới khoảng 38 triệu khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên toàn quốc, việc hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế; đồng thời nâng cấp hệ thống kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

“Cơ quan thuế sẵn sàng phối hợp cùng MB để hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế sẽ tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu với MB theo đúng quy định để hỗ trợ hộ kinh doanh về tờ khai gợi ý, hỗ trợ từ quản lý bán hàng đến hóa đơn điện tử, chữ ký số, khai thuế và nộp thuế, hệ sinh thái tích hợp trên ứng dụng mà MB phát triển” - Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Ngân hàng MB Phạm Như Ánh bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Tổng Giám đốc MB cho biết, lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt - không chỉ với MB và cơ quan thuế, mà hơn hết, với hàng triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đang mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Tại buổi lễ ký kết, đại diện MB đã trình bày phương án đề xuất triển khai các giải pháp dựa trên ba trụ cột, kết nối liền mạch toàn bộ hành trình của người nộp thuế: (1) Hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp qua BIZ MBBank; (2) Phối hợp truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực quản trị thuế; (3) Cấp tín dụng tự động cho doanh nghiệp SME dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử.

Đồng thời, để cụ thể hóa nội dung triển khai hợp tác, MB đã giới thiệu bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với thông điệp “Buôn bán an tâm”, đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển, từ khi sẵn sàng kinh doanh, bắt đầu vận hành hiệu quả, qua quá trình kê khai, nộp thuế, đến khi sẵn sàng mở rộng kinh doanh.

“Trên cơ sở thế mạnh về công nghệ, hạ tầng số và kinh nghiệm phục vụ số lượng lớn khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, MB cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc triển khai các giải pháp thanh toán thuế điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ kết nối dữ liệu phục vụ tuân thủ nghĩa vụ thuế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng đơn giản, thuận tiện và hiệu quả” - Tổng Giám đốc MB nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Mai Sơn tin tưởng với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, minh bạch hơn, tạo cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập và hiện đại./.

“Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở trên toàn quốc phổ biến tới các hộ kinh doanh gói hỗ trợ từ các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ trong đó có MB để hộ kinh doanh biết, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện của mình. Đồng thời, cơ quan thuế mong muốn MB cùng các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và triển khai hoàn thiện các giải pháp kết nối, trao đổi dữ liệu nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đặc biệt trong hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo thời gian thực” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn yêu cầu./.
Văn Tuấn
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