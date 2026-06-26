Thuế - Hải quan

Hải quan tiếp nhận thông tin đường dây nóng tập trung 24/7- 19009299

Song Linh

Song Linh

[email protected]
19:14 | 26/06/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/7 đến 30/9/2026, Cục Hải quan triển khai thí điểm tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng tổng đài tập trung- 19009299, nhằm nâng cao hiệu quả phản ánh, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường khả năng điều phối thông tin trong toàn ngành.
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Cụ thể, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn 18051/CHQ-VP (ngày 25/6/2026) về việc thực hiện thí điểm tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận phản ánh và tăng cường khả năng xử lý thông tin trong toàn ngành.

Hải quan tiếp nhận thông tin đường dây nóng tập trung 24/7- 19009299
Hải quan tiếp nhận thông tin đường dây nóng tập trung 24/7- 19009299. Ảnh: HQ

Theo đó, Cục Hải quan sẽ thực hiện thí điểm tiếp nhận, xử lý thông tin qua tổng đài 19009299 (nhánh 1). Trong giai đoạn thí điểm, nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin được giao cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu (bộ phận trực ban), thực hiện 24/7 theo quy định hiện hành về quản lý, sử dụng đường dây nóng và cơ chế trực ban của ngành Hải quan.

Thời gian triển khai thí điểm kéo dài 3 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/9/2026.

Để bảo đảm hoạt động thông suốt trong giai đoạn chuyển đổi, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị gồm Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Ban Giám sát quản lý về hải quan, Ban Kiểm tra và các Chi cục Hải quan khu vực tiếp tục duy trì hoạt động của các số điện thoại đường dây nóng hiện hành cho đến khi có phương án mới đối với hệ thống đường dây nóng của toàn ngành.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, xử lý kịp thời các thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng theo đúng quy chế quản lý, bảo đảm thông tin phản ánh được tiếp nhận đầy đủ, xử lý hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc triển khai mô hình tiếp nhận tập trung được sẽ góp phần chuẩn hóa đầu mối tiếp nhận thông tin, tăng tính liên thông giữa các đơn vị và nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát trong hoạt động hải quan.
Song Linh
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Hải quan tiếp nhận Thông tin đường dây Tổng đài tập trung triển khai thí điểm Hiệu quả phản ánh

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