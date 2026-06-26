Cụ thể, ngày 25/6/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 18073/CHQ-GSQL hồi đáp kiến nghị của Hiệp hội Chè Việt Nam liên quan đến thủ tục hải quan đối với các container chè xuất khẩu đang phải tái nhập tại cảng Hải Phòng, qua đó làm rõ nhiều nội dung doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố bất khả kháng.

Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho các container chè xuất khẩu phải tái nhập tại Hải Phòng. Ảnh: TL minh hoạ

Theo Cục Hải quan, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hàng hóa xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi diễn biến xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, cơ quan Hải quan trước đó đã có văn bản hướng dẫn toàn ngành triển khai giải quyết thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gặp vướng mắc.

Đối với hàng hóa chè xuất khẩu phải quay về Việt Nam, doanh nghiệp được hướng dẫn lựa chọn đúng loại hình khai báo theo mục đích tái nhập. Cụ thể, trường hợp tái nhập để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy thực hiện theo mã A31; trường hợp tái nhập để sửa chữa, tái chế rồi tái xuất áp dụng loại hình G13; trường hợp tái nhập với mục đích khác sử dụng G14; còn đưa hàng vào kho ngoại quan áp dụng loại hình C11.

Liên quan đề xuất miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và thiết lập cơ chế “luồng xanh đặc biệt” cho các lô nông sản xuất khẩu gặp sự cố quốc tế, Cục Hải quan cho biết hiện pháp luật chưa có quy định phân luồng riêng đối với nhóm hàng này. Việc phân luồng và quyết định mức độ kiểm tra được thực hiện tự động thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và căn cứ quy định pháp luật hiện hành.

Đối với trường hợp phải thay đổi bao bì, đổi vỏ container hoặc xử lý hàng hóa trong khu vực giám sát hải quan, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo theo quy định để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng phối hợp giám sát.

Về chính sách quản lý hàng hóa, Cục Hải quan làm rõ hàng hóa tạm nhập, tái xuất không thuộc diện bắt buộc ghi nhãn theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, về chính sách thuế, cơ quan Hải quan khẳng định hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập do phía nước ngoài trả lại được xem xét hoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu theo quy định. Với thuế giá trị gia tăng, việc áp dụng phụ thuộc vào loại hình tái nhập và tính chất hàng hóa.

Trong đó, hàng hóa tái nhập theo loại hình tạm nhập - tái xuất hoặc nông sản chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế thông thường có thể thuộc diện không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hóa đã qua chế biến thì thực hiện theo mức thuế GTGT hiện hành.