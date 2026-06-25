Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 25/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.197 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.937,15 - 26.456,85 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 26.600 - 26.640 VND/USD, tăng 120 đồng chiều mua và 140 đồng, vượt xa mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD là 26.101 - 26.451 VND/USD, cùng tăng 3 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.131 - 26.451 VND/USD, cũng tăng 3 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, ACB và MSB cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.451 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua vào và 3 đồng chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 24/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR là 29.140,3 - 30.676,5 VND/EUR, giảm 168,9 đồng chiều mua vào và 177,8 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 29.452,0 - 30.808,0 VND/EUR, giảm 129 đồng chiều mua vào và 135 đồng chiều bán ra. Tại ACB, tỷ giá EUR là 29.290,0 - 30.583 VND/EUR, giảm lần lượt 156 đồng và 164 đồng. Tại MSB, tỷ giá EUR ở mức 28.975 - 30.699 VND/EUR, cùng giảm 158 đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 101,5 điểm, giảm 0,1% so với phiên trước, cho thấy đồng USD điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng trước đó. Trong khi đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,88, giảm 0,04%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7589, giảm 0,07%; tỷ giá USD/JPY ở mức 161,67, giảm 0,07%; còn tỷ giá USD/CNY ở mức 6,8109, đi ngang. Diễn biến này phản ánh USD suy yếu nhẹ so với euro, bảng Anh và yên Nhật.

Mỹ và Iran được cho là đã đạt tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ và nhất trí về một khuôn khổ làm việc nhằm hướng tới thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày tới. Các cuộc thảo luận, với vai trò trung gian của Qatar và Pakistan, cũng thống nhất thành lập các nhóm công tác kỹ thuật, thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa hai bên và xây dựng cơ chế ngăn ngừa các sự cố tại Lebanon, đồng thời bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không bị gián đoạn.

Về diễn biến trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh và đồng euro đồng loạt suy yếu so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ tư, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu do nhóm công nghệ dẫn dắt đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá. Bên cạnh yếu tố bên ngoài, cả Anh và khu vực đồng euro cũng chịu thêm áp lực từ những diễn biến kinh tế trong nước.

Các chuyên gia của DBS Group Research (Singapore) nhận định đồng USD tiếp tục mạnh lên, đưa chỉ số DXY lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025 sau cuộc họp mang lập trường cứng rắn của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC).

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho rằng, lạm phát vẫn ở mức quá cao và đang diễn biến theo hướng bất lợi. Dù đà tăng của đồng USD trong ngắn hạn vẫn được duy trì, nhiều quan điểm vẫn rất thận trọng khi xác định đỉnh của xu hướng tăng, đồng thời nhận định diễn biến hiện tại chưa phản ánh sự khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới của đồng bạc xanh.

Dữ liệu lạm phát đo bằng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố tuần này sẽ là yếu tố rủi ro quan trọng đối với đà tăng hiện tại của đồng USD. Nếu số liệu thấp hơn kỳ vọng, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể suy giảm, qua đó gây áp lực lên đồng bạc xanh./.