Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 22/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.183 đồng, tăng 2 đồng phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.923,85 - 26.442,15 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 26.750 - 26.780 VND/USD, tăng mạnh 170 đồng chiều mua và 180 đồng chiều bán, đưa giá USD tự do vượt xa mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên cuối tuần cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.090 - 26.440 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá mua vào giảm 2 đồng trong khi giá bán ra tăng 28 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.440 VND/USD, giảm 12 đồng ở chiều mua vào và tăng 28 đồng ở chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 19/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đồng bảng Anh ghi nhận mức giảm mạnh hơn. Tỷ giá GBP tại Vietcombank ở mức 33.889,27 - 35.327,80 VND/GBP, giảm 502,4 đồng ở chiều mua vào và giảm 523,7 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.131 - 35.331 VND/GBP, giảm lần lượt 581 đồng và 536 đồng ở hai chiều mua vào và bán ra.

Nhìn chung trong tuần, USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng ở chiều bán ra tại các ngân hàng thương mại, trong khi EUR, GBP và JPY đồng loạt giảm giá so với đồng Việt Nam. Trong đó, GBP là đồng tiền ghi nhận mức giảm mạnh nhất, còn USD là ngoại tệ duy nhất tăng đáng kể ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giao dịch ở 100,77 điểm, tăng nhẹ 0,1%.

Theo một báo cáo của CNBC ngày Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành các hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Iran, nếu lực lượng Hezbollah tiếp tục tấn công Israel. Tuyên bố này làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và phủ bóng lên triển vọng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Đáng chú ý, lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực đối thoại vẫn đang được triển khai. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có cuộc gặp với các quan chức Iran trong vòng đàm phán đầu tiên theo khuôn khổ một thỏa thuận tạm thời giữa hai bên.

Tuy nhiên, phát biểu cứng rắn của ông Trump cho thấy nguy cơ đổ vỡ của tiến trình hòa giải hiện nay. Nếu các bên không kiềm chế và căng thẳng tiếp tục leo thang, khuôn khổ hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran có thể bị phá vỡ hoàn toàn.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đồng USD tiếp tục hưởng lợi từ vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số DXY đã phục hồi mạnh trong tuần qua, nhanh chóng xóa bỏ nhịp điều chỉnh trước đó và vượt ngưỡng 101 điểm vào ngày thứ sáu, lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 4/2025.