Xã hội

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời đại số

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
10:27 | 25/06/2026
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII chính thức khai mạc, đề ra mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và năng lực thích ứng, phát triển trong thời đại số.
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Sáng ngày 25/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời đại số
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Thắng.

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế, xã hội; lãnh đạo Trung ương Đoàn qua các thời kỳ cùng 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Quang Huy nhấn mạnh, với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm nhấn, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên và mở rộng không gian hoạt động trên môi trường số.

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời đại số
Đại biểu dự phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thông qua ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được phát huy. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng và trách nhiệm với cộng đồng.

Đại hội lần thứ XIII được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những động lực phát triển từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình.

Với tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ đối với Đảng và chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên cùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiệm kỳ 2022 - 2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới về phương thức và không gian triển khai; các phong trào hành động cách mạng trở thành môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tinh thần sáng tạo, năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên được khơi dậy mạnh mẽ. Các chương trình đồng hành ngày càng chú trọng hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện, trong khi công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm.

Kế thừa những kết quả và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành trong mô hình tổ chức mới; nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Thu Hương
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Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thanh niên việt nam thời đại số đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị

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