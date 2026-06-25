Ngày 25/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay nhích sát gần 90.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng trở lại

Sau hai phiên giảm liên tiếp, thị trường cà phê nội địa hôm nay đã lấy lại đà tăng. Theo ghi nhận tại các tỉnh Tây Nguyên, giá thu mua cà phê tăng từ 100 - 200 đồng/kg so với hôm trước, dao động trong khoảng 88.300 - 88.800 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng thêm 100 đồng/kg, lên 88.800 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 200 đồng/kg, lên mức 88.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng nhẹ 100 đồng/kg, đạt 88.300 đồng/kg và vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất trong vùng.

Mặc dù mức tăng chưa lớn, nhưng việc thị trường phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh được xem là tín hiệu tích cực đối với người trồng cà phê. Nhiều thương lái cho biết lượng hàng bán ra từ nông dân hiện không còn nhiều như giai đoạn cao điểm, trong khi nhu cầu mua vào từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì ổn định.

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch mới nhất chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của cà phê Arabica, kéo theo tâm lý tích cực lan tỏa sang thị trường Robusta.

Tại sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 giảm nhẹ 9 USD/tấn xuống còn 3.580 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 9/2026 đã đảo chiều tăng 14 USD/tấn, lên mức 3.556 USD/tấn, cho thấy lực mua đang dần quay trở lại.

Diễn biến nổi bật nhất thuộc về thị trường Arabica trên sàn New York. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng tới 10,95 US cent/pound, tương đương gần 4%, lên mức 287,95 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 8,95 US cent/pound, tương đương 3,35%, đạt 275,95 US cent/pound, mức cao nhất trong khoảng 5 tuần trở lại đây.

Giá tiêu nối dài đà tăng

Giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu nội địa tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong sáng 25/6 khi giá thu mua tại nhiều địa phương tăng thêm từ 500 - 1.500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Theo khảo sát, giá tiêu hiện dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá của tuần trước. Đây cũng là phiên tăng thứ hai liên tiếp của thị trường sau giai đoạn kéo dài xu hướng đi ngang.

Đáng chú ý nhất là Đồng Nai khi ghi nhận mức tăng mạnh tới 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 137.500 đồng/kg. Với mức điều chỉnh này, khoảng cách giá giữa Đồng Nai và các vùng nguyên liệu lớn đã được thu hẹp đáng kể.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tăng thêm 500 đồng/kg lên mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg và hiện giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hai địa phương có giá cao nhất cả nước là Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì mức 139.000 đồng/kg. Việc giá tiêu giữ vững vùng cao cho thấy thị trường vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ nguồn cung không quá dồi dào và nhu cầu xuất khẩu ổn định.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá hồ tiêu trong phiên giao dịch gần nhất tương đối trái chiều nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ 17 USD/tấn, tương đương 0,24%, xuống còn 7.158 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.350 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng không thay đổi, dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực hơn. Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng thêm 41 USD/tấn, tương đương 0,44%, lên mức 9.301 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ ổn định lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.