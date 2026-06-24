Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay giảm 800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay đi xuống, đưa mức trung bình về 88.600 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với phiên trước. Mức giảm xuất hiện ở hầu hết các địa phương trọng điểm tại Tây Nguyên.

Dù giá chưa rơi quá sâu, nhịp giảm này khiến thị trường trở nên thận trọng hơn, nhất là khi nhiều vùng trồng cà phê vừa trải qua giai đoạn giá neo quanh vùng cao.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 88.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất, ở 88.200 đồng/kg.

Khoảng cách giữa các địa phương không quá lớn, cho thấy giá cà phê nội địa đang giảm theo xu hướng chung thay vì chỉ điều chỉnh cục bộ tại một vài vùng.

Bảng giá cà phê trong nước hôm nay 24/6/2026

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0,25% (9 USD/tấn) xuống còn 3.580 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,4% (14 USD/tấn), đạt 3.556 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, lên tới 3,95% (10,95 US cent/pound), lên mức 287,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,35% (8,95 US cent/pound), đạt 275,95 US cent/pound.

Giá tiêu phục hồi

Khảo sát thị trường cho thấy, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg ở một số địa phương sản xuất trọng điểm, dao động trong khoảng 137.500 - 139.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa giá thu mua lên 137.500 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu tăng 500 đồng/kg, đạt 137.500 đồng/kg. Tương tự, Gia Lai cũng điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, lên mức 137.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đi ngang ở mức 139.000 đồng/kg, cao nhất trong số các địa phương khảo sát.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.158 USD/tấn, giảm 0,24% (tương ứng 17 USD/tấn) so với ngày hôm trước.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung không đổi. Hiện giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đang được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi giá tiêu đen Malaysia đạt 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.301 USD/tấn, tăng 0,44% (41 USD/tấn) so với ngày hôm trước. Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu vẫn ổn định ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.