Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục có xu hướng giảm tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, trong khi một số nơi tiếp tục giữ giá ổn định.

Cụ thể, các địa phương gồm Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại các địa phương này hiện dao động ở mức 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Trong đó, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La cùng giảm xuống mức 66.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên giảm về mức 67.000 đồng/kg.

Sau biến động, mức giá cao nhất khu vực 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên.

Các địa phương còn lại như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 66.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới tại các địa phương được khảo sát.

Thanh Hóa tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Nghệ An duy trì mức 66.000 đồng/kg, Hà Tĩnh 65.000 đồng/kg và Quảng Trị giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giữ mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giữ ổn định. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng duy trì mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Các địa phương gồm TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam ổn định. Thị trường vẫn duy trì sự phân hóa giữa các khu vực, với mức giá cao nhất 67.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc và Thanh Hóa, còn mức thấp nhất 61.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.