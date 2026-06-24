Ngày 24/6: Giá heo hơi phân hóa rõ rệt giữa các khu vực

Giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới so với hôm qua, thị trường tiếp tục giữ ổn định trên diện rộng.

Các địa phương có giá cao nhất khu vực đạt 68.000 đồng/kg gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Trong khi đó, mức 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Hiện giá heo hơi miền Bắc tiếp tục dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm tại một số địa phương, trong khi phần lớn thị trường vẫn giữ ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không biến động. Trong đó, Thanh Hóa giữ mức 67.000 đồng/kg, Nghệ An 66.000 đồng/kg, Hà Tĩnh 65.000 đồng/kg, Quảng Trị 64.000 đồng/kg.

Giá 63.000 đồng/kg tiếp tục ghi nhận tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi các nơi còn lại duy trì ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt giao dịch ở mức 61.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai giữ mức 63.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động ở mức 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Miền Bắc duy trì ổn định, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam xuất hiện điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục neo ở 68.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Bắc, còn mức thấp nhất giảm về 61.000 đồng/kg tại khu vực miền Nam./.