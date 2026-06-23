Thị trường

Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao

07:12 | 23/06/2026
Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay (23/6) tăng nhẹ 100 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 89.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động trong khoảng 136.000 - 138.000 đồng/kg.
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Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao
Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay tăng nhẹ 100 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê ở mức 89.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên. Sau phiên giảm trước đó, mặt bằng giá trung bình tăng thêm 100 đồng/kg, đạt 89.300 đồng/kg. Dù mức tăng không lớn, diễn biến này cho thấy thị trường cà phê nội địa vẫn đang giữ vùng giá cao. Mốc 90.000 đồng/kg tiếp tục là ngưỡng tâm lý quan trọng, nhất là khi nhiều địa phương chỉ còn cách mốc này vài trăm đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên liền trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg, giao dịch ở mốc 89.300 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định ở mức giá 89.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 ở mức 3.640 USD/tấn, tăng 46 USD/tấn, tương đương 1,3% so với tuần trước. Đáng chú ý hơn, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng tới 197 USD/tấn, tương đương 5,8%, lên mức 3.592 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê giao tháng 7/2026 tăng 17,9 US cent/pound, tương đương 7%, lên 275,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 14,4 US cent/pound, tương đương 5,7%, đạt 267,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định

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Giá tiêu dao động trong khoảng 136.000 - 138.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 23/6 cho thấy, thị trường hồ tiêu nội địa chưa xuất hiện biến động mới. Giá tiêu thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 136.000 - 138.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là 2 địa phương có mức giá cao nhất cả nước, cùng đạt 138.000 đồng/kg. Đây là vùng sản xuất hồ tiêu lớn, có chất lượng hạt tiêu được nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đánh giá cao.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giao dịch ở mức 136.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 136.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục ổn định theo công bố của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.175 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Mức giá này giúp hồ tiêu Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường quốc tế nhờ sự cân bằng giữa chất lượng và giá thành.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên ở mức 9.260 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia đạt 12.250 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam được chào bán quanh mức 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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