Tài chính

Hà Nội ban hành quy định mới về khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
08:20 | 24/06/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
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Quyết định được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định tại Luật Thủ đô năm 2026 về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của Thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hà Nội ban hành quy định mới về khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
Hà Nội ban hành quy định mới về khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa

Theo quy định, các tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập Đề án sử dụng tài sản công, nếu thuộc các trường hợp quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và đáp ứng các điều kiện cụ thể. Trong đó, tài sản có thể là cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp hoặc hỗ trợ hoạt động chuyên môn của đơn vị sự nghiệp công lập, được khai thác để cung cấp dịch vụ cho các đối tượng ngoài phạm vi thụ hưởng dịch vụ công của đơn vị.

Việc xác định tài sản phục vụ trực tiếp hoặc hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với các tài sản công không thuộc diện phải lập Đề án, việc khai thác, thuê quản lý vận hành hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân để phục vụ hoạt động của đơn vị sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập phát huy nguồn lực hiện có, tăng cường tính tự chủ và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn Thủ đô.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội quy định mới khai thác tài sản công

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