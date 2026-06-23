Thị trường

Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
21:16 | 23/06/2026
(TBTCO) - Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết không chỉ để phục vụ truy xuất nguồn gốc mà còn tạo nền tảng cho chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị ngành nông nghiệp.
aa

Đây là nhận định được nhiều chuyên gia, nhà quản lý đưa ra tại Hội thảo trực tuyến “Xây dựng bộ dữ liệu vùng trồng để phục vụ công tác quản lý và đáp ứng EUDR: Cách tiếp cận từ dưới lên” do Mạng lưới nghiên cứu chính sách nông lâm nghiệp tổ chức chiều 23/6.

Theo TS. Tô Xuân Phúc - chuyên gia Tổ chức Forest Trends, cơ sở dữ liệu vùng trồng là tập hợp các thông tin về đất đai, cây trồng, diện tích, năng suất, chủ thể sản xuất cùng các dữ liệu không gian như bản đồ, tọa độ. Đây là nền tảng tích hợp phục vụ quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản.

“Cơ sở dữ liệu vùng trồng không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn hỗ trợ xây dựng chính sách, nhận diện rủi ro, định hướng đầu tư và giám sát chuỗi cung ứng. Đối với doanh nghiệp, đây là công cụ giúp minh bạch hóa nguồn cung và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu” - ông Phúc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy các nguồn dữ liệu đang tồn tại rời rạc giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, thiếu cơ chế kết nối và chia sẻ, làm giảm hiệu quả truy xuất nguồn gốc cũng như quản lý vùng nguyên liệu.

Từ góc độ địa phương, TS. Phạm Tuấn Anh - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (cũ), cho rằng Việt Nam hiện không thiếu dữ liệu nhưng thiếu một hệ thống liên thông thống nhất.

TS. Phạm Tuấn Anh phân tích, doanh nghiệp đang nắm dữ liệu vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất; hợp tác xã, nông dân có dữ liệu về diện tích canh tác, sản lượng; trong khi cơ quan quản lý sở hữu các thống kê về diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng. Song các dữ liệu này vẫn chưa được kết nối để phục vụ quản lý và ra quyết định. Đáng chú ý, nhiều địa phương vẫn đang nhầm lẫn giữa mã số vùng trồng và cơ sở dữ liệu vùng trồng. Nếu mã số vùng trồng chỉ là công cụ kỹ thuật phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu thị trường thì cơ sở dữ liệu vùng trồng mới là nền tảng quản trị tổng thể ngành hàng.

Dẫn chứng từ thực tiễn ông Phạm Tuấn Anh cho biết, ngành hàng sầu riêng hiện có hơn 40.000ha nhưng chỉ khoảng 13.000ha được cấp mã số vùng trồng và khoảng 20% số mã đã cấp không còn hoạt động. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết về cập nhật, quản lý và đồng bộ dữ liệu.

Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu
Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu. Ảnh minh họa

Tại hội thảo, tỉnh Điện Biên được xem là một trong những địa phương tiên phong thử nghiệm cách tiếp cận “từ dưới lên” trong xây dựng dữ liệu vùng trồng nhằm đáp ứng các yêu cầu của EUDR.

Theo ông Phạm Đình Lai - Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, địa phương hiện có hơn 9.000ha cà phê và đặt mục tiêu mở rộng lên 20.000ha vào năm 2030, song phải bảo đảm các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và chống mất rừng.

Để khắc phục khó khăn về nguồn lực và kỹ thuật, Điện Biên lấy cấp xã làm nòng cốt, huy động lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân thu thập dữ liệu. Kết quả thí điểm cho thấy người dân đã chủ động tham gia xây dựng dữ liệu và nâng cao nhận thức về yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, địa phương cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế, cần tăng cường chia sẻ dữ liệu và đồng hành với nông dân trong quá trình tuân thủ các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đánh giá về vai trò của dữ liệu vùng trồng, ông Hà Công Tuấn - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẳng định đây là yếu tố mang tính quyết định đối với truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Tuấn, hệ thống dữ liệu cần được xây dựng đồng bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh và trung ương, đồng thời phải số hóa hoàn toàn để phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số.

“Các phương pháp thống kê truyền thống không còn đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Cơ sở dữ liệu phải được số hóa, xây dựng trên nền bản đồ số và có khả năng kết nối, tích hợp giữa các cấp quản lý cũng như giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng đề xuất phân loại dữ liệu vùng trồng theo ba nhóm gồm “xanh”, “vàng” và “đỏ” để phản ánh mức độ tuân thủ pháp lý và rủi ro trong sử dụng đất. Trong đó, cấp xã cần được giao vai trò nòng cốt trong cập nhật dữ liệu bởi đây là cấp gần dân nhất và nắm rõ nhất các biến động trong sản xuất.

Nguyên Phương
Từ khóa:
dữ liệu vùng trồng nông sản xuất khẩu

Bài liên quan

Nhập siêu kéo dài, tỷ giá USD/VND vẫn “đứng vững” nhưng lãi suất khó hạ nhiệt

Nhập siêu kéo dài, tỷ giá USD/VND vẫn “đứng vững” nhưng lãi suất khó hạ nhiệt

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 496,6 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 496,6 tỷ USD

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Dành cho bạn

Sẽ trình Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp Quốc hội vào tháng 8

Sẽ trình Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp Quốc hội vào tháng 8

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

Đọc thêm

Giá ca cao tăng vọt hơn 9% bất chấp áp lực điều chỉnh nhiều mặt hàng

Giá ca cao tăng vọt hơn 9% bất chấp áp lực điều chỉnh nhiều mặt hàng

(TBTCO) - Lực bán quay lại trên phần lớn các nhóm hàng hóa, đáng chú ý, trong khi thị trường lúa mì tiếp tục chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào, giá ca cao lại tăng vọt hơn 9% do những lo ngại về thời tiết tại Tây Phi.
Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh

Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/6) đồng loạt đảo chiều giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 1,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,70% so với hôm qua.
Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao

Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay (23/6) tăng nhẹ 100 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 89.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động trong khoảng 136.000 - 138.000 đồng/kg.
Ngày 23/6: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc điều chỉnh tăng

Ngày 23/6: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay (23/6) tăng tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
Ngày 23/6: Giá cao su thế giới khởi sắc, trong nước ổn định

Ngày 23/6: Giá cao su thế giới khởi sắc, trong nước ổn định

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (23/6) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka - Nhật Bản tăng 0,4%; tại Thái Lan tăng 0,5 Baht; trên Sàn Thượng Hải - Trung Quốc tăng 0,1%. Thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn ổn định.
Ngày 23/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 23/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (23/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg, trong khi, giá lúa OM 5451 giảm 50 đồng/kg; lúa OM 34 giảm 100 đồng/kg.
Ngày 22/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 22/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/6) ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau những cú điều chỉnh, nhưng vẫn giữ được kỳ vọng tích cực từ nhu cầu công nghiệp và tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (22/6) diễn biến trái chiều khi hợp đồng RSS3 kỳ hạn tháng 7 trên sàn Tocom Tokyo tăng 1,07%, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu, trong khi giá cao su tại Thượng Hải giảm mạnh do áp lực bán và lo ngại nhu cầu tiêu thụ chưa thực sự khởi sắc.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu

Dữ liệu vùng trồng: Điều kiện sống còn của nông sản xuất khẩu

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Từ đất hiếm đến bán dẫn: Vinachem mở lối vào chuỗi giá trị công nghệ chiến lược

Từ đất hiếm đến bán dẫn: Vinachem mở lối vào chuỗi giá trị công nghệ chiến lược

Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ

Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ

Vĩnh Hoàn: Doanh thu tháng 5 tăng 44%, cá tra tiếp tục là động lực tăng trưởng

Vĩnh Hoàn: Doanh thu tháng 5 tăng 44%, cá tra tiếp tục là động lực tăng trưởng

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu