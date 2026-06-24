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Ngày 24/6: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

06:43 | 24/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (24/6) khởi sắc sau giai đoạn biến động khi các sàn giao dịch lớn tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đồng loạt tăng. Trong nước, giá thu mua mủ nước tại Công ty Cao su Phú Riềng duy trì ổn định ở mức 420 đồng/TSC/kg.
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Ngày 24/6: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng
Giá cao su thế giới hôm nay khởi sắc sau giai đoạn biến động. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản tăng 1,12% (4,8 Yên) lên mức 433,2 Yên/kg; Hợp đồng cao su giao tháng 11 tăng 1,8 Yên, tương đương 0,41% lên 412,4 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đi ngang mức 95,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 65 Nhân dân tệ, tương đương 0,37%, lên 17.845 nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 tăng 40 Nhân dân tệ, tương đương 0,31%, lên 12.955 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 được giao dịch gần nhất ở mức 226,9 US cent/kg, tăng khoảng 0,3% so với phiên trước.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong 15 năm, được hỗ trợ bởi đồng yên suy yếu và đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Tokyo. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế phần nào do giá dầu thô giảm.

Thị trường được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng Yên Nhật, khi tỷ giá giảm xuống còn 161,66 JPY/USD, tiệm cận mức thấp nhất trong gần hai năm. Bên cạnh đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 72.000 điểm nhờ tâm lý lạc quan liên quan đến làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, góp phần cải thiện khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính.

Về phía nguồn cung, cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn và giông bão tại khu vực phía Nam từ ngày 22 - 27/6. Điều kiện thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ, qua đó làm giảm nguồn cung cao su tự nhiên và hỗ trợ giá duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường cao su bị kìm hãm bởi diễn biến đi xuống của giá dầu thô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, thị trường cao su đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực hơn so với giai đoạn đầu năm. Dù vẫn đối mặt với những rủi ro từ kinh tế toàn cầu, triển vọng của ngành cao su trong năm 2026 được đánh giá khá khả quan nhờ nhu cầu tiêu thụ có xu hướng phục hồi và nguồn cung không quá dư thừa./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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