Hơn 111 nghìn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn từ đầu năm

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 15 - 19/6 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 10.217 tỷ đồng. Các đợt phát hành chủ yếu đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và ngân hàng.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 164.731 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 102 đợt phát hành, tổng giá trị 142.399 tỷ đồng, tương đương 86,44% tổng lượng phát hành. Phát hành ra công chúng ghi nhận 21 đợt với tổng giá trị 22.333 tỷ đồng, chiếm 13,56%, bên cạnh một đợt phát hành ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 14.455 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 111.395 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với giá trị mua lại khoảng 93.961 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng giá trị mua lại trước hạn toàn thị trường.

VBMA cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn ước khoảng 128.633 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68.659 tỷ đồng, tương đương 53,4% tổng giá trị đáo hạn. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 21.755 tỷ đồng, chiếm khoảng 16,9%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong kỳ đạt 5.152 tỷ đồng, giảm 44,4% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 668 nghìn tỷ đồng./.