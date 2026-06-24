Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Tùng Linh

Tùng Linh

17:55 | 24/06/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận một phiên tăng điểm tích cực của các hợp đồng tương lai VN30-Index, chung xu hướng với đà đi lên của chỉ số cơ sở. Chênh lệch âm vẫn được duy trì đi cùng sự thận trọng hơn về dòng tiền giao dịch.
aa

Dù thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước, hợp đồng tháng 7 vẫn ghi nhận hơn 200.000 hợp đồng được giao dịch, cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ thị trường nhưng đang thận trọng hơn khi VN30 tiếp cận các vùng cản quan trọng.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 15,03 điểm (+0,75%) lên 2.010,15 điểm, chính thức vượt trở lại ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Tuy nhiên, số mã chứng khoán tăng giá không quá áp đảo. Chỉ có 13 mã tăng, 10 mã giảm và 7 mã đứng giá. Đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong nhóm tác động tích cực nhất tới chỉ số, LPB dẫn đầu với mức đóng góp hơn 4 điểm, tiếp đến là BSR, VHM, MWG và VIC. Nhóm cổ phiếu này đóng góp phần lớn mức tăng của VN30. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ STB, VJC, VCB, SSI và TPB nhưng mức ảnh hưởng không quá lớn. Diễn biến này phản ánh trạng thái phân hóa rõ nét của dòng tiền khi thị trường chưa ghi nhận sự đồng thuận rộng trên toàn bộ rổ VN30.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 2.009 điểm, tăng 0,88% so với phiên trước. Dù mức tăng nhỉnh hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch âm thu hẹp về 1,15 điểm.

Các hợp đồng còn lại cũng giao dịch dưới chỉ số cơ sở. Chênh lệch âm tại các hợp đồng kỳ hạn xa hơn trong khoảng từ 1,66 điểm đến 6,15 điểm. Toàn bộ các kỳ hạn đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đều duy trì trạng thái chênh lệch âm cho thấy giới đầu tư phái sinh vẫn giữ sự thận trọng nhất định dù thị trường cơ sở đã vượt ngưỡng 2.000 điểm.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao. Riêng hợp đồng chủ đạo 41I1G7000 ghi nhận hơn 201.000 hợp đồng được giao dịch, tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index tiến gần các vùng kháng cự mạnh. Dù xu hướng ngắn hạn đã cải thiện, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.000 điểm và vùng kháng cự mạnh tại 2.040 - 2.050 điểm. VN30-Index vượt trở lại mốc 2.000 điểm là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, chênh lệch âm trên thị trường phái sinh cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng hình thành một xu hướng tăng mới./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh phái sinh chứng khoán

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

Chứng khoán tuần mới (22/6-26/6): Chờ tín hiệu từ thanh khoản ​​​​​​​

Chứng khoán tuần mới (22/6-26/6): Chờ tín hiệu từ thanh khoản ​​​​​​​

Dành cho bạn

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Chứng khoán ngày 24/6: VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, động lực vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 24/6: VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, động lực vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn

DICERA Holdings bị phạt hơn 500 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

DICERA Holdings bị phạt hơn 500 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Đọc thêm

Cổ phiếu DGC chính thức vào diện cảnh báo từ ngày 30/6/2026

Cổ phiếu DGC chính thức vào diện cảnh báo từ ngày 30/6/2026

(TBTCO) - Từ ngày 30/6/2026, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sẽ bị đưa vào diện cảnh báo theo quyết định của HOSE.
Nới trần vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn

Nới trần vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn

(TBTCO) - Thông tư 25/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng giúp giảm áp lực huy động vốn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn, qua đó tăng khả năng cung ứng tín dụng cho các dự án hạ tầng, đầu tư quy mô lớn và hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Traphaco dự kiến phát hành gần 41,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Traphaco dự kiến phát hành gần 41,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Traphaco (mã Ck: TRA) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
SHS và KIM Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và quản lý tài sản

SHS và KIM Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và quản lý tài sản

(TBTCO) - Ngày 22/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Toàn diện (MOU). Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của SHS và KIM Việt Nam, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của hai tổ chức trong việc kết nối nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, thúc đẩy đổi mới các giải pháp đầu tư và góp phần nâng cao chất lượng thị trường vốn Việt Nam.
Hơn 111 nghìn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn từ đầu năm

Hơn 111 nghìn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn từ đầu năm

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, thị trường ghi nhận hơn 111 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.
MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

(TBTCO) - MWG dự kiến phát hành hơn 7,34 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt, qua đó thu về hơn 73 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

(TBTCO) - Khối ngoại đẩy mạnh giải ngân vào VIC và LPB trong phiên ngày 23/6. Đáng chú ý, dòng tiền tìm đến LPB ngay sau khi LPBank công bố ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 4,9% vốn điều lệ, trở thành một trong hai cổ đông lớn nắm trên 1% vốn của ngân hàng.
BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận niêm yết hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của ngân hàng BVBank, mở đường cho kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE sau nhiều năm chuẩn bị. Trong bối cảnh đó, BVBank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng 168,8%, nhưng áp lực chất lượng tài sản vẫn hiện hữu khi quy mô nợ xấu gia tăng và nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng cao.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -107.33
24/06 | -107.33 (7,365.46 -107.33 (-1.44%))
DJI -45.87
24/06 | -45.87 (51,666.84 -45.87 (-0.09%))
IXIC -579.56
24/06 | -579.56 (25,587.04 -579.56 (-2.21%))
NYA -132.59
24/06 | -132.59 (23,463.63 -132.59 (-0.56%))
XAX -34.20
24/06 | -34.20 (7,941.57 -34.20 (-0.43%))
BUK100P -2.06
24/06 | -2.06 (1,036.13 -2.06 (-0.20%))
RUT -28.92
24/06 | -28.92 (2,975.48 -28.92 (-0.96%))
VIX -0.52
24/06 | -0.52 (18.97 -0.52 (-2.67%))
FTSE +6.76
24/06 | +6.76 (10,435.61 +6.76 (+0.06%))
GDAXI -256.43
24/06 | -256.43 (24,637.15 -256.43 (-1.03%))
FCHI +23.50
24/06 | +23.50 (8,364.21 +23.50 (+0.28%))
STOXX50E -16.38
24/06 | -16.38 (6,214.17 -16.38 (-0.26%))
N100 -1.37
24/06 | -1.37 (1,899.60 -1.37 (-0.07%))
BFX -26.18
24/06 | -26.18 (5,686.87 -26.18 (-0.46%))
MOEX.ME -0.11
24/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +75.90
24/06 | +75.90 (23,412.18 +75.90 (+0.33%))
STI +10.25
24/06 | +10.25 (5,215.99 +10.25 (+0.20%))
AXJO +21.40
24/06 | +21.40 (8,808.40 +21.40 (+0.24%))
AORD +24.30
24/06 | +24.30 (9,012.60 +24.30 (+0.27%))
BSESN +790.54
24/06 | +790.54 (76,991.22 +790.54 (+1.04%))
JKSE -217.45
24/06 | -217.45 (5,883.88 -217.45 (-3.56%))
KLSE +2.21
24/06 | +2.21 (1,682.13 +2.21 (+0.13%))
NZ50 -35.11
24/06 | -35.11 (13,400.66 -35.11 (-0.26%))
KS11 +267.18
24/06 | +267.18 (8,471.02 +267.18 (+3.26%))
TWII -1,057.05
24/06 | -1,057.05 (46,043.60 -1,057.05 (-2.24%))
GSPTSE -74.80
24/06 | -74.80 (34,927.38 -74.80 (-0.21%))
BVSP +888.50
24/06 | +888.50 (171,258.88 +888.50 (+0.52%))
MXX -276.84
24/06 | -276.84 (66,848.42 -276.84 (-0.41%))
IPSA -131.01
24/06 | -131.01 (10,769.51 -131.01 (-1.20%))
MERV -29,084.00
24/06 | -29,084.00 (3,248,427.75 -29,084.00 (-0.89%))
TA125.TA +29.95
24/06 | +29.95 (4,091.29 +29.95 (+0.74%))
CASE30 -58.80
24/06 | -58.80 (51,710.90 -58.80 (-0.11%))
JN0U.JO -101.40
24/06 | -101.40 (6,630.00 -101.40 (-1.51%))
DX-Y.NYB +0.25
24/06 | +0.25 (101.66 +0.25 (+0.24%))
125904-USD-STRD -6.70
24/06 | -6.70 (2,745.09 -6.70 (-0.24%))
XDB -0.48
24/06 | -0.48 (132.04 -0.48 (-0.37%))
XDE -0.43
24/06 | -0.43 (113.86 -0.43 (-0.37%))
000001.SS +4.56
24/06 | +4.56 (4,110.81 +4.56 (+0.11%))
N225 -613.41
24/06 | -613.41 (69,174.97 -613.41 (-0.88%))
XDN -0.01
24/06 | -0.01 (61.89 -0.01 (-0.02%))
XDA -0.86
24/06 | -0.86 (69.17 -0.86 (-1.24%))