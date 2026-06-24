Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Dù thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước, hợp đồng tháng 7 vẫn ghi nhận hơn 200.000 hợp đồng được giao dịch, cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ thị trường nhưng đang thận trọng hơn khi VN30 tiếp cận các vùng cản quan trọng.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 15,03 điểm (+0,75%) lên 2.010,15 điểm, chính thức vượt trở lại ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Tuy nhiên, số mã chứng khoán tăng giá không quá áp đảo. Chỉ có 13 mã tăng, 10 mã giảm và 7 mã đứng giá. Đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong nhóm tác động tích cực nhất tới chỉ số, LPB dẫn đầu với mức đóng góp hơn 4 điểm, tiếp đến là BSR, VHM, MWG và VIC. Nhóm cổ phiếu này đóng góp phần lớn mức tăng của VN30. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ STB, VJC, VCB, SSI và TPB nhưng mức ảnh hưởng không quá lớn. Diễn biến này phản ánh trạng thái phân hóa rõ nét của dòng tiền khi thị trường chưa ghi nhận sự đồng thuận rộng trên toàn bộ rổ VN30.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 2.009 điểm, tăng 0,88% so với phiên trước. Dù mức tăng nhỉnh hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch âm thu hẹp về 1,15 điểm.

Các hợp đồng còn lại cũng giao dịch dưới chỉ số cơ sở. Chênh lệch âm tại các hợp đồng kỳ hạn xa hơn trong khoảng từ 1,66 điểm đến 6,15 điểm. Toàn bộ các kỳ hạn đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đều duy trì trạng thái chênh lệch âm cho thấy giới đầu tư phái sinh vẫn giữ sự thận trọng nhất định dù thị trường cơ sở đã vượt ngưỡng 2.000 điểm.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao. Riêng hợp đồng chủ đạo 41I1G7000 ghi nhận hơn 201.000 hợp đồng được giao dịch, tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index tiến gần các vùng kháng cự mạnh. Dù xu hướng ngắn hạn đã cải thiện, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.000 điểm và vùng kháng cự mạnh tại 2.040 - 2.050 điểm. VN30-Index vượt trở lại mốc 2.000 điểm là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, chênh lệch âm trên thị trường phái sinh cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng hình thành một xu hướng tăng mới./.