Traphaco dự kiến phát hành gần 41,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Theo đó, Traphaco dự kiến phát hành gần 41,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 414,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2026, sau khi công ty nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Traphaco sẽ tăng từ hơn 414,5 tỷ đồng lên mức hơn 829 tỷ đồng.

Traphaco dự kiến phát hành gần 41,5 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. Ảnh: T.L

Theo báo cáo hợp nhất quý I/2026, Traphaco mang về doanh thu thuần hơn 554,9 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Traphaco báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 68,2 tỷ đồng, tăng 43% so với quý I/2025.

Theo giải trình của TRA nguyên nhân chủ yếu của biến động kết quả kinh doanh đến từ việc doanh thu thuần tăng 14,05% so với cùng kỳ, cùng với sự cải thiện trong cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu thuần giảm 0,15% so với cùng kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, việc chuyển đổi mô hình bán hàng, tinh gọn toàn diện kênh OTC và hiện đại hóa hệ thống logistics đã giúp bộ máy vận hành hiệu quả hơn, tiết giảm đáng kể chi phí và tạo nền tảng sẵn sàng cho các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới. Nhờ các yếu tố trên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 68,25 tỷ đồng, tăng 42,98% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2026, Traphaco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 2.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 306 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 19% kế hoạch doanh thu thuần và 22,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra./.