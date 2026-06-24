Ứng dụng hiệu quả AI vào quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Giảm rào cản hành chính cho người nộp thuế

Ông Nguyễn Quốc Toản - Trưởng Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ cho biết, các biện pháp chính được đơn vị tập trung là đẩy mạnh khai thác dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý thuế. Trong đó, đơn vị áp dụng các thuật toán để rà soát dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử, các đơn vị vận chuyển và trung gian thanh toán. Hệ thống tự động đối chiếu doanh thu thực tế so với kê khai, giúp “nhìn thấu” và quản lý dòng tiền dù giao dịch diễn ra trên nền tảng số.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng eTax Mobile vào quản lý thuế và ứng dụng trên eTax Mobile luôn được nâng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế đăng ký, kê khai và nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile. Khi mọi thao tác được thực hiện online, rào cản hành chính giảm đi, từ đó thúc đẩy tính tự giác tuân thủ của người nộp thuế.

Công chức Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như: Công an, Ngân hàng Nhà nước và Sở Công thương rất hiệu quả. Việc quản lý chặt chẽ dòng tiền qua tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh là giải pháp quyết liệt nhất để chống thất thu thuế hiện nay.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ đã triển khai các chiến dịch rà soát quy mô lớn. Thông qua việc phân tích dữ liệu rủi ro, đơn vị đã tuyên truyền yêu cầu hàng loạt cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử thực hiện kê khai bổ sung. Những con số truy thu không chỉ mang ý nghĩa thu hồi ngân sách nhà nước, mà quan trọng hơn là định hình lại tư duy tuân thủ pháp luật của người dân…

Riêng năm 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị quản lý 238 hộ kinh doanh thương mại điện tử và 2 doanh nghiệp, với doanh thu kê khai là gần 30 tỷ đồng, số thuế phải nộp là 570 triệu đồng; xử phạt hành chính hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế 2 hộ kinh doanh với số tiền 20 triệu đồng.

Một trong những biện pháp quản lý thuế được Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ kiên quyết thực hiện là đối với những trường hợp cố tình né tránh, chây ỳ hoặc không tự giác kê khai, đơn vị sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp theo Luật Quản lý thuế như: Xử phạt hành vi không kê khai, chậm nộp, khai sai theo quy định; công khai thông tin các đơn vị, cá nhân chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của ngành thuế; áp dụng các biện pháp cưỡng chế mạnh tay hơn như phong tỏa tài khoản ngân hàng, tạm dừng xuất hóa đơn, và trong trường hợp có dấu hiệu trốn thuế quy mô lớn sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý theo quy định…

Với những biện pháp quản lý thuế đã triển khai, trong những năm gần đây công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ đạt được kết quả tích cực. Trong đó, năm 2025, đơn vị quản lý 228 hộ kinh doanh thương mại điện tử và 2 doanh nghiệp, với số kê khai doanh thu là hơn 128,6 tỷ đồng, số thuế phải nộp là hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ bản người nộp thuế tự giác tuân thủ pháp luật

Điều đáng ghi nhận trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ là đã được người nộp thuế phối hợp, đánh giá tích cực về cách thức quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Đỗ Thành Lâm - Công ty TNHH Sóc nhỏ Mall, có địa chỉ tại khu 6 xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho nhận xét: Nếu không có sự đồng hành sát sao của cơ quan thuế địa phương, một doanh nghiệp kinh doanh trên không gian mạng như chúng tôi khó lòng cập nhật kịp thời các quy định mới về thuế.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ đã chủ động tổ chức các buổi hội thảo, trực tiếp phổ biến các quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đơn vị cũng đã hướng dẫn rất chi tiết về cách thức kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế. Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ thành lập các nhóm Zalo, đường dây nóng hỗ trợ riêng cho các cá nhân và hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử.

Về phía công ty, luôn nhận thức rằng, việc đóng thuế là nghĩa vụ, trách nhiệm và là quyền lợi để phát triển bền vững công ty luôn xác định muốn xây dựng thương hiệu uy tín trong lòng khách hàng thì mọi dòng tiền, hóa đơn đều, việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải tự giác, nghiêm túc, đúng quy định, rõ ràng, minh bạch.

Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Quốc Toản - Trưởng Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định mới được ban hành sửa đổi về quản lý thuế thương mại điện tử, đổi mới tuyên truyền hỗ trợ bằng nhiều hình thức, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tận tay cho từng hộ kinh doanh trên địa bàn để người nộp thuế hiểu rõ lợi ích của việc kinh doanh minh bạch từ đó người nộp thuế sẽ tự giác thực hiện.

Đồng thời, Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ sẽ cập nhật liên tục danh sách các địa điểm kinh doanh, kho hàng và các cá nhân có doanh thu lớn trên các ứng dụng để quản lý trọng điểm, tránh bỏ sót nguồn thu. Chỉ đạo cán bộ thuế thường xuyên cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của ngành Thuế về công tác quản lý thuế thương mại điện tử./.