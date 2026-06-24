Đầu tư

Việt Nam duy trì sức bật tăng trưởng giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động

Hà My

Hà My

[email protected]
12:31 | 24/06/2026
(TBTCO) - Báo cáo đánh giá mới nhất từ ngân hàng Standard Chartered công bố ngày 23/6 chỉ ra rằng, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, dù đang bước vào giai đoạn bình thường hóa với những sức ép lớn hơn từ lạm phát, thương mại và môi trường kinh tế toàn cầu.
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Theo Standard Chartered, sau khởi đầu năm mới 2026 đầy khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn bình thường hóa trước bối cảnh bức tranh toàn cầu phức tạp hơn, gồm áp lực lạm phát gia tăng và sự thay đổi cục diện thương mại. Trước những thách thức trong ngắn hạn, các nền tảng kinh tế cơ bản của Việt Nam vẫn hỗ trợ tích cực cho đà tăng trưởng ổn định.

Bối cảnh kinh tế hiện tại phức tạp hơn khi thâm hụt thương mại tiếp tục gia tăng, lên tới 13 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, so với mức thặng dư 5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Trước những diễn biến này, Standard Chartered dự báo lãi suất chính sách sẽ giữ ổn định ở mức 4,5% trong nửa cuối năm 2026.

Sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu tại nhà máy may mặc Thái An Hải Hưng Hải Phòng ảnh Đức Thanh
Dù một số chỉ số có xu hướng giảm, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá sẽ vượt qua những khó khăn với tăng trưởng ổn định. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 được ngân hàng này dự báo vẫn vượt mục tiêu 4,5% của Chính phủ và xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài sang nửa cuối năm. Lạm phát quý II dự báo sẽ tăng vượt mức 5,0% so với cùng kỳ (từ mức 3,5% của quý I), chủ yếu do giá vận chuyển, thực phẩm, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao.

Thêm vào đó, theo Standard Chartered, dữ liệu vĩ mô tháng 6 có thể cho thấy hoạt động kinh tế chững lại. Tăng trưởng doanh số bán lẻ được dự báo giảm xuống 8,2% (từ mức 11,8% trong tháng 5), tăng trưởng xuất khẩu xuống 16,2% (từ 18,0%) và tăng trưởng sản xuất công nghiệp xuống 5,2% (từ 8,8%).

Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu có thể tiếp tục xu hướng tăng, đạt 45% (so với 33,8% của tháng 5). Thâm hụt thương mại được dự báo có thể tăng mạnh lên 7,3 tỷ USD (so với 5,2 tỷ USD trong tháng 5).

Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia kinh tế cấp cao Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered chia sẻ: “Chỉ số kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 thể hiện cả sự kiên cường lẫn những thách thức đang tiếp diễn. Chúng tôi dự báo lãi suất chính sách sẽ không thay đổi và động lực thúc đẩy lạm phát sẽ còn tiếp tục trong nửa cuối năm. Dù một số chỉ số có xu hướng giảm, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá sẽ vượt qua những khó khăn với tăng trưởng ổn định”.

Hà My
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