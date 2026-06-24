Tài chính

Ba "ông lớn" năng lượng tăng tốc vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
09:45 | 24/06/2026
(TBTCO) - Yêu cầu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu rất cao về bảo đảm năng lượng cho nền kinh tế. Bộ Tài chính vừa có cuộc làm việc với 3 tập đoàn năng lượng lớn là EVN, PVN và TKV để bàn về các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực sản xuất và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tăng tốc của nền kinh tế.
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Sáng 24/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 tập đoàn năng lượng lớn là EVN, PVN, TKV.

1% tăng trưởng của 3 tập đoàn sẽ đóng góp 0,05 điểm % vào GDP

Đây là 3 tập đoàn có ảnh hưởng rất quan trọng cả hoạt động cung và cầu của nền kinh tế. Theo báo cáo tại cuộc họp, để triển khai Nghị quyết 109 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, các tập đoàn PVN, EVN và TKV đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn và duy trì hoạt động ổn định.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi bởi tình hình chính trị - kinh tế thế giới, đỉnh điểm là chiến sự tại Trung Đông gây gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, cả ba doanh nghiệp vẫn nỗ lực đạt được những kết quả khả quan, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng chung của quốc gia.

Về Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), trong 6 tháng đầu năm, khai thác dầu thô trong nước đạt 5,49 triệu tấn, tăng 13,9% so với cùng kỳ; doanh thu hợp nhất đạt 423,3 nghìn tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 45,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch năm. Ước thực hiện cả năm 2026, sản lượng khai thác dầu thô đạt 10,99 triệu tấn, tăng 10,2% so với thực hiện 2025. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số chung của cả nước, doanh thu hợp nhất PVN năm 2026 tối thiểu phải đạt 731,6 nghìn tỷ đồng.

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Lãnh đạo Tập đoàn EVN phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong nửa đầu năm, tập đoàn đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 163,9 tỷ kWh; doanh thu hợp nhất đạt 352.787 tỷ đồng (bằng 51% KH) và lợi nhuận ước đạt 4.749 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chỉ tiêu cho EVN dự kiến được giao theo phương án kịch bản phụ tải cao: điện sản xuất và mua là 347,1 tỷ kWh, giúp doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 727.400 tỷ đồng (tăng trưởng 11,6%). Tuy nhiên, nếu theo kịch bản tăng trưởng 2 con số thì sản xuất điện 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 16,9%, đây là một thách thức rất lớn đòi hỏi EVN phải nỗ lực phấn đấu tối đa.

Ba ông lớn năng lượng tăng tốc vì mục tiêu tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo Tập đoàn TKV phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn
Theo báo cáo của Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước, quy mô giá trị tăng thêm 3 tập đoàn PVN, TKV và EVN chiếm 6,04% GDP quốc gia. Cứ 1% tăng trưởng của 3 tập đoàn sẽ đóng góp vào tăng trưởng GDP khoảng 0,05 điểm %. Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu đặt ra cho từng “đầu tàu” năng lượng là vô cùng cấp thiết.

Với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), than thành phẩm sản xuất 6 tháng đạt 19,7 triệu tấn; doanh thu hợp nhất đạt 76.885 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất ước đạt 3.060 tỷ đồng.

Ước thực hiện năm 2026, doanh thu hợp nhất của TKV sẽ đạt 151.356 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2025. TKV có nhiệm vụ quan trọng là cung cấp đủ nhiên liệu sản xuất điện, do đó cần tập trung tăng sản lượng than, cân đối nguồn nhập khẩu và chú trọng tăng sản lượng khoáng sản khác (boxit, đồng, sắt, kẽm...) bảo đảm nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất.

Tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính và chính sách đặc thù

Về phía các tập đoàn, để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, các tập đoàn đã nêu ra 20 kiến nghị, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: cơ chế, chính sách và hoàn thiện pháp luật; huy động, xử lý nguồn lực tài chính và vốn đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm.

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Lãnh đạo tập đoàn PVN phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Cụ thể, PVN có 9 kiến nghị tập trung vào cơ chế tài chính đặc thù, xử lý các tồn tại lịch sử, tái cơ cấu khoản vay và các vấn đề về ngân sách nhà nước. EVN nêu 7 kiến nghị, chủ yếu liên quan đến đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện, điện hạt nhân Ninh Thuận, huy động vốn và tín dụng, thủ tục đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Đối với TKV, các kiến nghị của tập đoàn tập trung vào điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, cơ chế khai thác vượt công suất để bảo đảm an ninh năng lượng, xử lý các dự án đầu tư khai khoáng, và tăng giá bán than cho điện.

Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước, các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp, phân loại theo nhóm cụ thể, xác định rõ kiến nghị nào cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp, lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần xử lý ngay, các kiến nghị khác phải có đề xuất thời hạn xử lý cụ thể. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị của Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khẩn trương xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đối với nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Yến
Từ khóa:
tập đoàn năng lượng evn bộ tài chính

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