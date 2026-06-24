SHS và KIM Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và quản lý tài sản

Hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam thể hiện tầm nhìn chung trong việc đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT SHS; ông Nguyễn Duy Linh - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT SHS; ông Hyun DongSik - Chủ tịch Hội đồng Thành viên KIM Việt Nam cùng các thành viên Ban lãnh đạo và đại diện cấp cao của hai bên.

Kết nối năng lực tài chính, đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường vốn

Giữa bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và thúc đẩy các động lực phát triển mới, thị trường vốn được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế. Đồng thời, quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán cùng nhu cầu quản lý tài sản gia tăng đang tạo động lực cho việc đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính chuyên nghiệp.

Trong xu thế đó, sự hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam không chỉ là sự kết nối giữa một công ty chứng khoán hàng đầu trong nước với một công ty quản lý tài sản uy tín, mà còn thể hiện tầm nhìn chung của hai bên trong việc đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT SHS khẳng định ý nghĩa hợp tác, định hướng đồng hành lâu dài giữa SHS và KIM Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Duy Linh - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT SHS cho biết thị trường vốn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi các nhà đầu tư ngày càng am hiểu, có yêu cầu cao hơn và định hướng đầu tư dài hạn hơn trước. “SHS có tầm nhìn trở thành đối tác tài chính thực sự trong toàn bộ hành trình đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam. Chúng tôi tin rằng KIM Việt Nam cũng chia sẻ tầm nhìn đó. Đây là lý do sự hợp tác này có ý nghĩa đặc biệt - không chỉ là sự kết nối giữa hai tổ chức, mà còn là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính và đầu tư” - ông Nguyễn Duy Linh nhấn mạnh.

Theo Biên bản Ghi nhớ, SHS và KIM Việt Nam định hướng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: dịch vụ môi giới cổ phiếu và trái phiếu; ngân hàng đầu tư với các hoạt động tư vấn IPO, phát hành riêng lẻ, mua bán - sáp nhập (M&A) và tái cấu trúc doanh nghiệp; hợp tác nghiên cứu và chia sẻ các báo cáo phân tích thị trường, ngành và doanh nghiệp; phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ mở do KIM Việt Nam quản lý thông qua mạng lưới khách hàng của SHS; đồng thời nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển các sản phẩm tài chính mới trong tương lai.

Ông Hyun DongSik - Chủ tịch Hội đồng Thành viên KIM Việt Nam.

Đại diện KIM Việt Nam, ông Hyun DongSik cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Korea Investment Management (KIM) trong khu vực. Sau hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, KIM Việt Nam đã xây dựng danh mục quản lý khoảng 1,3 tỷ USD, với phần lớn nguồn vốn hiện nay đến từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Theo ông Hyun DongSik, việc hợp tác với SHS sẽ giúp KIM Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư trong nước thông qua một đối tác có mạng lưới khách hàng rộng, năng lực tư vấn chuyên sâu và sự am hiểu thị trường Việt Nam.

Sự cộng hưởng giữa năng lực nghiên cứu, tư vấn đầu tư và hệ sinh thái khách hàng của SHS với kinh nghiệm quản lý tài sản quốc tế của KIM Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, gia tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính chất lượng cao và mang đến những giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và tổ chức.

Mở rộng hệ sinh thái quản lý tài sản, nâng cao năng lực phục vụ nhà đầu tư

KIM Việt Nam là công ty quản lý quỹ trực thuộc Korea Investment Management (KIM) – công ty quản lý tài sản đầu tiên của Hàn Quốc, được thành lập từ năm 1974 và hiện quản lý quy mô tài sản hơn 56 tỷ USD. KIM là thành viên của Korea Investment Holdings (KIH) – một trong những tập đoàn tài chính phi ngân hàng hàng đầu Hàn Quốc với tổng tài sản quản lý toàn cầu gần 300 tỷ USD.

Tại Việt Nam, KIM Việt Nam hiện quản lý quy mô tài sản khoảng 1,3 tỷ USD, nằm trong nhóm các công ty quản lý quỹ lớn nhất thị trường, với danh mục sản phẩm đa dạng gồm quỹ mở, quỹ ETF, dịch vụ quản lý tài sản và quỹ đầu tư chuyên biệt.

Ông Nguyễn Duy Linh – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT SHS và ông Hyun DongSik – Chủ tịch Hội đồng Thành viên KIM Việt Nam.

Hợp tác với KIM Việt Nam là một bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển dài hạn của SHS, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tổ chức Full-Service Wealth Management hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2030. Với sứ mệnh “Kiến tạo tài chính thịnh vượng”, SHS định vị vai trò là đối tác đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ vòng đời tài sản, đồng thời trở thành đối tác ưu tiên của các định chế tài chính quốc tế nhờ năng lực đổi mới, chuẩn mực quản trị và am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, SHS tập trung phát triển trên bốn trụ cột chiến lược gồm: môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; phân phối và tư vấn quản lý tài sản (Wealth Management); ngân hàng đầu tư; đầu tư và kinh doanh nguồn vốn. Trong đó, Wealth Management được xác định là động lực tăng trưởng dài hạn, dựa trên mô hình quản lý tài sản toàn diện và sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái tài chính và đầu tư hàng đầu tại Việt Nam của SHS.

Hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành quản lý tài sản và nâng cao chất lượng thị trường vốn Việt Nam.

Năm 2026, SHS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Service Branding”, lấy khách hàng làm trung tâm và chất lượng dịch vụ làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Công ty tập trung đầu tư vào năng lực phân tích, công nghệ, hệ thống sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, đồng thời từng bước chuyển dịch từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang định chế quản lý tài sản toàn diện, cung cấp các giải pháp trọn vòng đời tài chính cho khách hàng cá nhân, tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Sự kết hợp giữa năng lực phân phối, tư vấn đầu tư và sự thấu hiểu thị trường Việt Nam của SHS với kinh nghiệm quản lý tài sản quốc tế của KIM Việt Nam sẽ góp phần xây dựng những giải pháp đầu tư phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Không chỉ tạo ra giá trị cộng hưởng cho hai bên, sự hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam còn thể hiện cam kết chung trong việc kết nối nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành quản lý tài sản và nâng cao chất lượng thị trường vốn Việt Nam.