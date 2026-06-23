Chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:02 | 23/06/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt đối với nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến chậm công bố, không công bố hoặc công bố không đầy đủ thông tin theo quy định.
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Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) bị xử phạt tổng cộng 242,5 triệu đồng. Cụ thể, Hodeco bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo thường niên năm 2025 và công bố không đúng thời hạn thông tin liên quan đến thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã HDCH2224002.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo phương án phát hành hai lô trái phiếu HDC12501 và HDC12502 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Ngoài ra, Hodeco bị phạt thêm 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ về các giao dịch với công ty con và công ty liên kết trong các báo cáo quản trị công ty giai đoạn 2023 - 2025.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin
Hodeco bị xử phạt do vi phạm báo cáo thông tin. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 100 triệu đồng do không công bố hàng loạt thông tin định kỳ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn 2023 - 2025. Các tài liệu chưa được công bố bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn 2020 - 2022.

Ngoài ra, Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc bị xử phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu liên quan đến trái phiếu phát hành năm 2021, gồm báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu./.

Mai Tấn
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