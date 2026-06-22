Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 16,56 điểm (+0,84%) lên 1.980,13 điểm, vượt trở lại vùng giá thấp nhất tháng 5/2026 quanh 1.975 điểm, qua đó vượt lên đường xu hướng giảm ngắn hạn hình thành từ tháng 5 đến nay. Đáng chú ý, dòng tiền tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. Trong nhóm tác động tích cực nhất tới chỉ số, VIC đóng góp hơn 21 điểm cho VN30-Index, trở thành động lực tăng chính của thị trường. Các cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VHM và VPL cũng đóng góp đáng kể. Bên cạnh đó, BSR, LPB và VRE hỗ trợ thêm cho đà hồi phục. Ở chiều ngược lại, trong nhóm VN30, áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ FPT, MWG, STB, MSN và MBB nhưng mức tác động không lớn so với lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 1.984,8 điểm, tăng 1,06% so với phiên trước và cao hơn chỉ số cơ sở 4,67 điểm. Chênh lệch dương được mở rộng, nhà đầu tư đang kỳ vọng VN30-Index tiếp tục duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn.

Các hợp đồng còn lại cũng ghi nhận trạng thái tích cực khi duy trì chênh lệch dương so với VN30-Index. Cụ thể, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 cao hơn 2,87 điểm, trong khi đó hợp đồng đáo hạn vào tháng 9/2026 và tháng 12/2026 cao hơn lần lượt 5,37 điểm và 9,37 điểm. Nhà đầu tư đang tương đối đồng thuận về triển vọng thị trường trong các tháng tới.

Thanh khoản toàn thị trường phái sinh tăng 2,8% so với phiên trước. Hợp đồng kỳ hạn đáo hạn tháng 7 tiếp tục là tâm điểm giao dịch với hơn 156 nghìn hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng mở (OI) của 41I1G7000 tăng lên 24.627 hợp đồng, cho thấy các vị thế nắm giữ mới vẫn đang được bổ sung sau ngày đáo hạn phái sinh tuần trước.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, vị thế giao dịch đầu cơ tiếp tục gia tăng trong phiên phản ánh tâm lý tích cực hơn của nhà đầu tư. Các nhà giao dịch đang nghiêng về kịch bản VN30-Index duy trì xu hướng tăng ngắn hạn sau khi vượt đường xu hướng giảm trước đó.

SHS cho rằng hợp đồng 41I1G7000 đã thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn với vùng kháng cự quan trọng quanh 2.000 điểm. Trong khi đó, ngưỡng 1.975 điểm hiện đóng vai trò hỗ trợ gần nhất. Việc VN30-Index vượt trở lại ngưỡng 1.975 điểm cùng chênh lệch dương được duy trì mở rộng trên thị trường phái sinh đang là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, mốc tâm lý 2.000 điểm vẫn là vùng kháng cự quan trọng cần được kiểm định trong các phiên tới./.