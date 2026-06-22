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Chứng khoán VietinBank được VSDC và VNX chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch carbon, đón đầu thị trường tài chính xanh

09:46 | 22/06/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện những mắt xích cuối cùng để đưa sàn giao dịch carbon vận hành thí điểm vào cuối tháng 6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (VBSE, HOSE: CTS) đã được chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch carbon.
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Sẵn sàng cho giai đoạn vận hành thí điểm thị trường carbon

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thị trường carbon trong nước có thể chính thức vận hành thí điểm ngay trong tháng 6/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh và cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam đã công bố tại Hội nghị COP26.

Theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP, thị trường carbon có sự tham gia của nhiều chủ thể, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai sở giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, các ngân hàng và công ty chứng khoán tham gia hỗ trợ giao dịch trên sàn. Đến nay, nhiều cấu phần quan trọng phục vụ vận hành thị trường đã được hoàn thiện như quy chế giám sát giao dịch carbon, hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon.

Chứng khoán VietinBank được VSDC và VNX chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch carbon, đón đầu thị trường tài chính xanh
Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đó, VBSE đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận tham gia hệ thống lưu ký và thanh toán giao dịch carbon, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch carbon. Điều này cho thấy VBSE đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về hạ tầng công nghệ, quy trình nghiệp vụ và năng lực vận hành, sẵn sàng tham gia thị trường ngay từ giai đoạn đầu.

VBSE đón đầu cơ hội thị trường tài chính xanh

Thị trường giao dịch carbon được kỳ vọng trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, tạo cơ chế để doanh nghiệp mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon một cách minh bạch, hiệu quả. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cam kết môi trường mà còn mở ra cơ hội tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các tiêu chuẩn trên thị trường quốc tế.

Nhận diện sớm tiềm năng của lĩnh vực này, VBSE đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị hạ tầng và nguồn lực để tham gia thị trường carbon ngay từ những ngày đầu hình thành. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ông Vũ Đức Mạnh - Tổng Giám đốc VBSE cho biết công ty xác định rõ hai cấu phần chính của thị trường gồm hạn ngạch và tín chỉ carbon. Trên cơ sở đó, lợi thế cạnh tranh của VBSE được xây dựng trên ba trụ cột gồm hạ tầng lưu ký - thanh toán, vai trò cầu nối vận hành và khả năng tối ưu chi phí. Công ty tiếp cận hạn ngạch phát thải như một loại tài sản chính, từ đó chủ động hoàn thiện hệ thống lưu ký, thanh toán nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong giao dịch. Đồng thời, VBSE xây dựng đội ngũ chuyên trách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu mở tài khoản tại VSDC đến thực hiện giao dịch, từng bước hình thành tư duy quản trị hiệu quả tài sản carbon.

Việc được VSDC và VNX chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch carbon là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VBSE. Không chỉ mở ra cơ hội đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, bước đi này còn thể hiện vai trò tiên phong của một công ty chứng khoán trong việc đồng hành cùng chủ trương phát triển kinh tế xanh của Chính phủ. Khi thị trường carbon chính thức đi vào vận hành, sự tham gia của các công ty chứng khoán như VBSE được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường, tạo động lực để doanh nghiệp Việt Nam chủ động chuyển đổi quy trình sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững trong tương lai./.

Mai Tấn
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chứng khoán vietinbank thị trường tài chính giao dịch carbon VBSE đón đầu tài chính xanh thị trường carbon

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