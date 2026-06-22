Ký kết phối hợp vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

Các Biên bản phối hợp được ký kết gồm: Biên bản phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đại diện là Cục Biến đổi khí hậu) với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Biên bản phối hợp giữa VNX và VSDC; Biên bản phối hợp giữa VSDC và HNX; và Biên bản phối hợp giữa VSDC và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cục Biến đổi khí hậu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, lãnh đạo VSDC, VNX, HNX, BIDV cùng đại diện các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật có liên quan đến quá trình chuẩn bị vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước.

Việc ký kết các Biên bản phối hợp là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 của Chính phủ về vận hành Sàn giao dịch các-bon trong nước. Đây là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng để thị trường các-bon trong nước được vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Phó Cục trưởng điều hành Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Khánh Linh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng điều hành Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, thị trường các-bon được nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm thúc đẩy giảm phát thải với chi phí tối ưu cho nền kinh tế.

Theo ông Quang, phát triển thị trường các-bon là nhiệm vụ quan trọng được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch các-bon trong nước đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon theo cơ chế thị trường.

Theo mô hình được Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon; VSDC thực hiện chức năng lưu ký, thanh toán; HNX tổ chức và vận hành hệ thống giao dịch; VNX giám sát hoạt động giao dịch; ngân hàng thanh toán thực hiện các giao dịch tài chính theo quy định.

Các biên bản phối hợp được ký kết lần này sẽ xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong trao đổi dữ liệu, xử lý sự cố, giám sát, công bố thông tin và thực hiện các nghiệp vụ liên quan. Qua đó, bảo đảm sàn giao dịch các-bon trong nước được vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và thông suốt khi đi vào hoạt động.

“Cục Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSDC, VNX, HNX, ngân hàng thanh toán, các thành viên thị trường và các cơ quan liên quan để từng bước vận hành hiệu quả sàn giao dịch các-bon trong nước theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt”- ông Quang nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) đánh giá cao sự phối hợp chủ động giữa các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành thị trường trong quá trình chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý và cơ chế vận hành. Ông Thu cho rằng, lễ ký kết không chỉ khẳng định sự sẵn sàng về tổ chức và công nghệ mà còn thể hiện quyết tâm của các bên trong việc đưa sàn giao dịch các-bon vào vận hành theo đúng lộ trình.

“Lễ ký kết hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dấu mốc khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị vận hành thị trường mà còn thể hiện sự quyết tâm chung trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa sàn giao dịch các-bon trong nước đi vào hoạt động” - ông Thu nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Khánh Linh

Ông Thu cũng bày tỏ sự tin tưởng, việc ký kết các biên bản phối hợp sẽ tạo cơ chế phối hợp rõ ràng, hiệu quả giữa các bên, là nền tảng để huy động và phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của từng đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phần việc được phân công để đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành một cách an toàn, minh bạch, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Trong những năm gần đây, thị trường các-bon đã và đang phát triển mạnh trên phạm vi toàn cầu. Cùng với xu thế phát triển của thương mại xanh, đầu tư xanh và sự ra đời các cơ chế điều chỉnh các-bon xuyên biên giới, việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế định giá các-bon đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các nền kinh tế nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và đáp ứng các cam kết khí hậu quốc tế. Việt Nam đang phát triển thị trường các-bon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon, thị trường các-bon giúp các tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam huy động các nguồn lực xã hội cho các hoạt động giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp.

Song song với việc xây dựng hạ tầng thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính phân bổ thí điểm cho các cơ sở thuộc một số lĩnh vực phát thải trọng điểm. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành nguồn hàng hóa ban đầu cho thị trường các-bon trong nước, đồng thời giúp các cơ sở, doanh nghiệp từng bước làm quen với cơ chế quản lý, giao dịch và tuân thủ hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo lộ trình đã được quy định./.

Theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên Hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, được lưu ký tại VSDC và được giao dịch trên hệ thống giao dịch do HNX tổ chức vận hành.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

Lãnh đạo VNX và VSDC ký kết biên bản phối hợp. Ảnh: Khánh Linh

Lãnh đạo VSDC và HNX ký kết biên bản phối hợp. Ảnh: Khánh Linh

Lãnh đạo VSDC và BIDV ký kết biên bản phối hợp. Ảnh: Khánh Linh