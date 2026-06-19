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Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Tùng Linh

Tùng Linh

20:17 | 19/06/2026
(TBTCO) - Dù VN30-Index điều chỉnh nhẹ và sắc đỏ áp đảo ở 5/8 hợp đồng, tín hiệu tích cực trên thị trường chứng khoán phái sinh là đa số các hợp đồng tương lai duy trì trạng thái chênh lệch dương.
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Sau phiên đáo hạn hợp đồng tháng 6 hôm qua, dòng tiền tập trung chảy mạnh vào hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000). Dù VN30 tiếp tục điều chỉnh nhẹ và sắc đỏ áp đảo ở 5/8 hợp đồng, các hợp đồng tương lai duy trì trạng thái chênh lệch dương.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index đóng cửa giảm 3,6 điểm (-0,19%) xuống 1.963,57 điểm. Số lượng mã chứng khoán giảm giá áp đảo, với 20 mã giảm, 3 mã đứng giá tham chiếu và chỉ 7 mã tăng. Áp lực điều chỉnh tập trung tại nhóm vốn hóa lớn, trong đó BSR là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số, tiếp theo là VPB, MWG, VRE, MBB và TCB. Ở chiều ngược lại, LPB đóng góp tích cực nhất cho VN30, cùng với STB, VJC, VHM, VIC và SSB giúp thu hẹp phần nào đà giảm của thị trường.

Trong khi đó, trên thị trường phái sinh, hợp đồng 41I1G7000 đóng cửa tại 1.964 điểm, giảm 0,38% so với phiên trước nhưng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 0,43 điểm. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt duy trì chênh lệch dương từ 1,53 điểm đến 3,43 điểm.

Khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng 8,4% so với phiên trước. Theo số liệu từ Chứng khoán SHS, dòng tiền đầu cơ tiếp tục gia tăng khi nhà đầu tư chuyển sang giao dịch tại hợp đồng kỳ hạn mới. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 7 tăng mạnh lên 24.627 hợp đồng và trở thành tâm điểm giao dịch mới của thị trường phái sinh VN30.

Chuyên gia từ Chứng khoán SHS đánh giá các nhà giao dịch hiện nghiêng về kịch bản VN30-Index tiếp tục vận động trong biên độ hẹp. Với việc các hợp đồng dựa trên VN30-Index duy trì chênh lệch dương, tâm lý thị trường đã cải thiện so với giai đoạn trước, dù chưa xuất hiện sự đồng thuận đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng mới. Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G7000 được dự báo tiếp tục tích lũy với vùng hỗ trợ quanh 1.945 điểm và kháng cự gần nhất tại 1.975 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
chênh lệch dương vn30 phái sinh chứng khoán phái sinh

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