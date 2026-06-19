Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Đức Minh

Đức Minh

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20:17 | 19/06/2026
(TBTCO) - Ngày 18/6/2026, tại Kazan, Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc với ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF), Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga về Đầu tư và Hợp tác kinh tế với nước ngoài.
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Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao vai trò của RDIF với tư cách là quỹ tài sản có chủ quyền hàng đầu của Nga và mô hình đồng đầu tư thành công, đã thu hút hơn 40 tỷ USD từ các nhà đầu tư quốc tế. Bộ trưởng cũng ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa RDIF và các đối tác Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học, điển hình là dự án chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V và vaccine ung thư.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp liên bang Nga
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Tiến

Về hợp tác đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ về định hướng thành lập Quỹ đầu tư quốc gia tại Việt Nam thông qua tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý quỹ, mô hình, cơ chế đầu tư và quản trị rủi ro từ RDIF.

Bộ trưởng hoan nghênh và đề nghị RDIF quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư, thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại các Trung tâm tài chính quốc tế đang được xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị RDIF nghiên cứu khả năng đồng đầu tư vào các dự án ưu tiên như hạ tầng, năng lượng điện, đặc biệt là khí hóa lỏng LNG.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp liên bang Nga
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Tiến

Về đề xuất ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và RDIF nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hoan nghênh và giao các đơn vị chức năng tiếp tục trao đổi, hoàn thiện để hai bên có thể thống nhất trong thời gian sớm nhất.

Bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao những định hướng hợp tác của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, ông Kirill Dmitriev khẳng định RDIF sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các cơ hội đầu tư cụ thể.

Đặc biệt, phía RDIF ghi nhận và sẽ cân nhắc cơ chế đồng đầu tư với các đối tác khác từ khu vực Trung Đông, đồng thời tích cực nghiên cứu việc mở Văn phòng đại diện tại Trung tâm Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp liên bang Nga
Ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga phát biểu. Ảnh: Đức Tiến

Bên cạnh đó, phía RDIF bày tỏ mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm phân phối vắc-xin chống ung thư. RDIF sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam, góp phần hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Nhằm tăng cường trao đổi sâu rộng về các cơ hội đầu tư liên quan, hai bên nhất trí sẽ nghiên cứu tổ chức diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trân trọng mời ông Kirill Dmitriev cùng đoàn công tác của Quỹ sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời điểm phù hợp, đặc biệt là vào dịp dự kiến tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và RDIF.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp liên bang Nga
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga và Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Ảnh: Đức Tiến

Cuộc làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, tin cậy và hiệu quả, thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư song phương lên tầm cao mới./.

Đức Minh
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Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tổng giám đốc đầu tư trực tiếp hợp tác đầu tư quỹ đầu tư cơ hội đầu tư

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