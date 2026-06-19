Tổng công ty Khoáng sản TKV tổ chức phiên chào giá cạnh tranh mua tinh quặng sắt

Kính mời quý khách hàng có nhu cầu mua TQ Fe đến nhận thông báo mời chào giá (“TBMCG”) và nộp hồ sơ chào giá (“HSCG”) mua TQ Fe VIMICO chào bán tạip phiên chào giá này:

- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá (“TBMCG”):

Được phát miễn phí cho khách hàng quan tâm, có nhu cầu từ 13h00’ ngày 19/06/2026 đến 11h00’ ngày 26/06/2026 (trừ ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật).

Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp Giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện phát hành và xuất trình căn cước hoặc CCCD hoặc hộ chiếu còn giá trị.

Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kinh doanh - Vimico để được hướng dẫn.

- Địa điểm cấp phát TBMCG: Tại Phòng Kinh doanh - VIMICO; địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Thời điểm đóng chào giá (hết hạn nộp HSCG): Dự kiến 14h00’ ngày 26/06/2026.

- Thời điểm mở Hồ sơ chào giá: Dự kiến 14h30’ ngày 26/06/2026.

- Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong thông báo mời chào giá.

- Điện thoại: (84.24) 6287.6666 ; Fax: (84.24) 6288.3333

Ghi chú: Thời điểm đóng/mở chào giá được quy định cụ thể tại TBMCG và có thể thay đổi nhưng không trước thời gian đóng/mở chào giá dự kiến nêu trên.