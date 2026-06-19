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Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
21:22 | 19/06/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản, trong đó có Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long và DIC Corp. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích, công bố thông tin sai lệch, chậm đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
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Theo quyết định xử phạt, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) bị xử phạt 175 triệu đồng do sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và công bố với nhà đầu tư.

Theo kết luận của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, DIC Corp đã sử dụng 520,5 tỷ đồng trong tổng số 600 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu DIGH2326001 phát hành cuối năm 2023 để mua cổ phần Công ty cổ phần Du lịch DIC và thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn, thay vì sử dụng cho Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai như phương án phát hành đã công bố.

Ngoài mức phạt tiền, DIC Corp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc kèm lãi phát sinh theo lãi suất ghi trên trái phiếu. Nhà đầu tư có tối đa 60 ngày để gửi yêu cầu hoàn trả kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu
Loạt doanh nghiệp bất động sản bị phạt vì các vi phạm liên quan đến trái phiếu. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land bị xử phạt tổng cộng 312,5 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu. Theo cơ quan thanh tra, báo cáo của doanh nghiệp cho thấy vốn huy động được sử dụng cho các hoạt động đầu tư dự án bất động sản, song thực tế một phần dòng tiền đã được dùng để nộp thuế, mua trái phiếu, thanh toán gốc và lãi các lô trái phiếu khác cũng như thực hiện các giao dịch đầu tư khác.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Land còn bị phạt 45 triệu đồng do chậm đăng ký lưu ký nhiều lô trái phiếu phát hành trong các năm 2021 - 2022 và bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch các lô trái phiếu này trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc cải chính thông tin đã công bố.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký 3 mã trái phiếu phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Các lô trái phiếu NLGB2429001, NLGB2427002 và NLGB2427003 đều được đăng ký lưu ký muộn hơn so với thời hạn pháp luật quy định sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Ngoài 3 doanh nghiệp trên, cơ quan quản lý cũng xử phạt Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment tổng cộng 290 triệu đồng. Các vi phạm gồm chậm đăng ký lưu ký trái phiếu, chậm đăng ký giao dịch trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chậm công bố thông tin về tình hình tài chính cũng như thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cùng thuộc hệ sinh thái Hưng Thịnh, Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn bị xử phạt 190 triệu đồng do chậm đăng ký lưu ký, chậm đăng ký giao dịch trái phiếu và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tình hình tài chính năm 2024./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Công ty DIC Corp Công ty Hưng Thịnh Land thanh tra chứng khoán Vi phạm hành chính trái phiếu đầu tư nam long

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