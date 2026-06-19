Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không quốc tế

Đây là lần đầu tiên Chương trình Kiểm soát hành khách và hàng hóa (PCCP) của UNODC hỗ trợ Hải quan Việt Nam triển khai đào tạo chuyên sâu về yếu tố hành khách hàng không, qua đó bổ sung một cấu phần quan trọng trong mô hình kiểm soát biên giới tổng thể, bên cạnh các hoạt động tăng cường năng lực đối với lĩnh vực kiểm soát hàng hóa đã được thực hiện thời gian qua.

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: CHQ

Chương trình tập trung vào lực lượng Hải quan và Công an đang thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu hàng không, gồm công an cửa khẩu và lực lượng an ninh hàng không. Đặc biệt, khóa tập huấn có sự tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế đến từ UNODC, Cơ quan Bảo vệ Biên giới Australia (ABF), Hải quan Canada (CBSA) và Hải quan Croatia.

Nội dung đào tạo được thiết kế theo hướng tăng cường khả năng phát hiện sớm rủi ro và nhận diện dấu hiệu vi phạm thông qua các kỹ năng chuyên sâu như phân tích hành vi hành khách, nhận diện mối đe dọa đối với an ninh hàng không, khai thác dữ liệu API/PNR, kỹ thuật phỏng vấn nghiệp vụ và xác định đối tượng trọng điểm.

Không chỉ tiếp cận lý thuyết, học viên còn tham gia các phiên thảo luận nhóm, mô phỏng tình huống thực tế và khảo sát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua đó, các lực lượng cùng chuyên gia xây dựng quy trình kiểm soát hành khách, phân tích tình huống rủi ro và trao đổi cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, giấy tờ giả, vận chuyển tiền mặt bất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XV, với việc được giao quản lý các địa bàn hàng không trọng điểm, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Hải quan Chuyển phát nhanh và trong tương lai là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ, quản lý rủi ro và mở rộng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế.