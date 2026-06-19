Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Tùng Linh

Tùng Linh

18:58 | 19/06/2026
(TBTCO) - Dòng vốn ngoại giao dịch sôi động hơn với áp lực tiếp tục nghiêng về bên bán. Phiên 19/6 cũng là ngày cuối cùng quỹ ETF ngoại lớn thực hiện cơ cấu lại danh mục.
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Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 19/6. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.704,6 tỷ đồng nhưng bán ra tới 4.337,4 tỷ đồng. Phiên hôm nay cũng là thời điểm hai quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (hay còn gọi là FTSE Vietnam ETF) và VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) hoàn tất quá trình tái cơ cấu danh mục trong kỳ đảo danh mục. Lực bán áp đảo ở nhóm nhà đầu tư này. Giá trị bán ròng phiên 19/6 riêng trên sàn HOSE đạt khoảng 1.630 tỷ đồng. Tính chung trên ba sàn, khối ngoại bán ròng 1.614 tỷ đồng.

Đà bán ròng tiếp tục được duy trì trong bối cảnh tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù Fed giữ nguyên lãi suất điều hành, cơ quan này đồng thời nâng dự báo lạm phát và phát tín hiệu mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn, qua đó tạo áp lực lên dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Diễn biến giao dịch cho thấy khối ngoại tăng mạnh hoạt động ở cả hai chiều mua và bán, nhưng bên bán chiếm ưu thế rõ rệt. Tâm điểm bán ròng thuộc về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng và công nghệ.

Tuy vậy, vẫn có một số cổ phiếu được tập trung giải ngân nhờ hoạt động cơ cấu lại của các quỹ ETF ngoại. VPL dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 205 tỷ đồng. Tiếp theo là VCK với 176 tỷ đồng, MSB với 89 tỷ đồng và VIC với hơn 66 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên - Nguồn: Dstock

Đứng đầu danh sách bán ròng là VHM với giá trị gần 818 tỷ đồng. Mặc dù vậy, cổ phiếu này vẫn tăng 0,62% lên 145.300 đồng/cổ phiếu, cho thấy lực cầu trong nước hấp thụ khá tốt lượng hàng bán ra.

FPT tiếp tục là cái tên đáng chú ý khi bị khối ngoại bán ròng gần 482 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng mạnh thứ hai liên tiếp của cổ phiếu công nghệ đầu ngành, sau khi ghi nhận giá trị bán ròng hơn 500 tỷ đồng trong phiên trước. Tính riêng hai phiên gần nhất, lượng vốn ngoại rút khỏi FPT đã xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Ngoài VHM và FPT, các mã ngân hàng cũng chịu áp lực bán đáng kể như STB (-180,7 tỷ đồng), TCB (-128,5 tỷ đồng) và VPB (-65,9 tỷ đồng).

Dòng vốn ngoại nối dài xu hướng bán ròng diễn ra trong bối cảnh số lượng mã chứng khoán giảm vẫn áp đảo trên thị trường. VN-Index chỉ giảm khoảng 5 điểm nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá trên toàn thị trường áp đảo, với hơn 400 mã chứng khoán giảm, trong khi hơn 260 mã chứng khoán tăng giá.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại bán rong VPL VCK

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