Bãi bỏ Thông tư số 105/2021/TT-BTC và một số điều của Thông tư số 58/2017/TT-BTC

Cụ thể, Thông tư số 67/2026/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, bãi bỏ Điều 6 và Điều 11 Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các chức danh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh minh họa

Điều 6 và Điều 11 Thông tư số 58/2017/TT-BTC quy định về nguyên tắc miễn giảm; mức miễn giảm; xem xét, thẩm định, quyết định miễn hoặc giảm tiền thuê đất cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Tài chính, việc bãi bỏ Thông tư số 105/2021/TT-BTC không tạo khoảng trống pháp lý, không ảnh hưởng đến đối tượng chịu sự tác động của Thông tư, do nội dung của Thông tư hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, việc bãi bỏ Thông tư số 105/2021/TT-BTC cũng không làm phát sinh thủ tục hành chính, do đó không làm phát sinh chi phí nhân lực và chi phí tài chính cho đối tượng chịu tác động của Thông tư.

Thông tư số 67/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026.