Nâng chuẩn dịch vụ bảo hiểm từ năng lực bồi thường và công nghệ số

Chuyên nghiệp, minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu hơn về chất lượng dịch vụ. Thay vì chỉ được nhìn nhận qua doanh thu, mạng lưới phân phối hay thị phần, doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng được đánh giá qua khả năng thực hiện cam kết với khách hàng, đặc biệt trong khâu bồi thường.

Nhìn từ hoạt động của Bảo hiểm PVI trong thời gian gần đây, có thể thấy xu hướng phát triển của ngành bảo hiểm phi nhân thọ đang dịch chuyển theo hướng chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và lấy khách hàng làm trung tâm.

Năm 2025, Bảo hiểm PVI ghi dấu là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam đạt cột mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận dấu mốc trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu, tăng 33,5% so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Bảo hiểm PVI duy trì mức tăng trưởng trên 30%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường. Cùng với đó, xếp hạng năng lực tài chính A- (Xuất sắc) từ AM Best được duy trì trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2023, tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính, uy tín và năng lực quản trị rủi ro của Bảo hiểm PVI.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực bảo hiểm, tăng trưởng quy mô chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là năng lực thực thi cam kết bảo vệ khách hàng khi rủi ro xảy ra. Đây cũng là lý do công tác bồi thường ngày càng được coi là “điểm chạm” quan trọng nhất trong trải nghiệm bảo hiểm. Với khách hàng, chất lượng của một hợp đồng bảo hiểm không chỉ nằm ở điều khoản hay mức phí, mà được kiểm chứng rõ nhất qua tốc độ, sự minh bạch và tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết quyền lợi.

Ở khía cạnh này, Bảo hiểm PVI đang đẩy mạnh số hóa toàn bộ hành trình bồi thường, từ khai báo tổn thất đến quyết toán chi trả. Việc ứng dụng công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo ở một số khâu, giúp hỗ trợ khách hàng, xác minh thông tin và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đây là hướng đi phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng về một quy trình bồi thường nhanh hơn, đơn giản hơn và có thể theo dõi minh bạch hơn.

Một số chỉ số vận hành của Bảo hiểm PVI cho thấy hiệu quả rõ nét của quá trình số hóa bồi thường. Trong bảo hiểm sức khỏe, tỷ lệ giải quyết bồi thường luôn duy trì ở mức cao; khoảng 67% hồ sơ được xử lý nhanh hơn thời gian cam kết tiêu chuẩn, cụ thể là dưới 10 ngày so với quy trình chuẩn 15 ngày.

Ở nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, khoảng 80% hồ sơ tổn thất nhỏ, với giá trị dưới 10 triệu đồng, được giám định trong vòng một giờ, các vụ tổn thất lớn được xử lý trong khung thời gian 16 - 24 giờ. Đối với các nghiệp vụ ngoài xe cơ giới, khoảng một nửa số hồ sơ được giải quyết trong vòng 3 - 6 tháng, bảo đảm sự cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác trong thẩm định.

Năng lực bồi thường không chỉ thể hiện ở các hồ sơ thông thường, mà còn được kiểm chứng trong những sự kiện thiên tai quy mô lớn. Sau sự kiện bão Yagi, Bảo hiểm PVI tiếp tục ứng phó với các cơn bão Bualoi, Matmo và Kalmaegi. Mỗi vụ đều có quy mô ảnh hưởng và mức độ phức tạp tương tự bão Yagi năm 2024, song Bảo hiểm PVI vẫn duy trì được tiến độ giám định, tạm ứng và xử lý bồi thường, hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại và sớm ổn định hoạt động.

Từ kinh nghiệm và chất lượng xử lý bồi thường hiện có, Bảo hiểm PVI đã mở rộng phạm vi sang cung cấp dịch vụ xử lý bồi thường TPA (dịch vụ bồi thường thông qua bên thứ ba) cho các doanh nghiệp bảo hiểm nội địa, trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam mở rộng dịch vụ trong lĩnh vực này.

Ứng dụng myPVI hỗ trợ khách hàng quản lý hợp đồng và khai báo bồi thường thuận tiện trên nền tảng số.

Tiên phong chuyển đổi số, nâng chuẩn dịch vụ

Song song với bồi thường, chuyển đổi số đang trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược nâng chuẩn dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Bảo hiểm PVI tiên phong triển khai chuyển đổi số trên nhiều khâu của chuỗi giá trị bảo hiểm thông qua hệ thống API kết nối thời gian thực giữa Bảo hiểm PVI và đối tác để cấp đơn, cập nhật trạng thái, hủy/hoàn đơn và đồng bộ dữ liệu; phát hành giấy chứng nhận/hợp đồng bảo hiểm điện tử, đồng thời tự động hóa một số bước trong cấp đơn, ghi nhận dữ liệu, tổng hợp báo cáo và đối soát.

Mô hình này giúp tự động hóa quy trình phân phối và cấp đơn, tối ưu hiệu suất vận hành từ 60 - 200% và rút ngắn thời gian cấp đơn bảo hiểm, qua đó cải thiện trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ đối tác tăng tỷ lệ hoàn tất giao dịch.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang chịu áp lực đổi mới từ cả phía thị trường và khách hàng, việc nâng chuẩn dịch vụ không còn là lựa chọn, mà trở thành điều kiện để phát triển bền vững. Từ câu chuyện tăng trưởng, số hóa đến năng lực bồi thường, có thể thấy các doanh nghiệp bảo hiểm đang dần dịch chuyển từ mô hình cung cấp sản phẩm sang mô hình cung cấp trải nghiệm bảo vệ toàn diện hơn.

Với Bảo hiểm PVI, bồi thường và công nghệ số không phải hai mảng hoạt động tách biệt, mà bổ trợ lẫn nhau trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi quy trình bồi thường được số hóa, dữ liệu được kết nối và khách hàng có thể theo dõi tiến độ xử lý minh bạch hơn, niềm tin vào bảo hiểm cũng được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển chuyên nghiệp hơn của thị trường bảo hiểm Việt Nam.