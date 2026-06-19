Chứng khoán

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
18:58 | 19/06/2026
(TBTCO) - MBS ước tính khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý III/2026, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất.
aa

Theo phân tích của Chứng khoán MB (MBS), thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong nửa đầu năm 2026, với hoạt động mua lại trước hạn tăng mạnh, áp lực đáo hạn trong quý III giảm đáng kể và tỷ lệ trái phiếu chậm thanh toán duy trì ở mức thấp so với quy mô toàn thị trường.

MBS ước tính khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng TPDN sẽ đáo hạn trong quý III/2026, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 18,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 61% tổng giá trị đáo hạn.

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

Về tình hình chậm trả, trong tháng 5 ghi nhận 2 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc và lãi với tổng giá trị gần 213 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,3% dư nợ TPDN toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục diễn ra sôi động. Trong tháng 5, giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt khoảng 39,7 nghìn tỷ đồng, tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm tới 93,7% tổng giá trị mua lại với khoảng 37,2 nghìn tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Nhóm bất động sản ghi nhận giá trị mua lại khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng, giảm 77,4% so với cùng kỳ và chiếm 6,2% tổng giá trị mua lại trong tháng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt khoảng 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ nhóm ngân hàng khi giá trị mua lại chiếm 80,6% tổng lượng mua lại toàn thị trường, tăng 211% so với cùng kỳ năm trước.

Ở thị trường sơ cấp, hoạt động phát hành trong tháng 5 nhìn chung đi ngang so với tháng trước. Tổng giá trị phát hành đạt 52,9 nghìn tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng quay trở lại vị trí dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành đạt 32,8 nghìn tỷ đồng, tăng 70% so với tháng 4 nhưng giảm 32,3% so với cùng kỳ.

Các tổ chức phát hành lớn nhất trong tháng thuộc về Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) với 9.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 36 - 120 tháng và lãi suất từ 8,2 - 8,3%/năm; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) với 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 - 36 tháng, lãi suất 8,4%/năm; và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 - 36 tháng, lãi suất từ 8,5 - 8,6%/năm.

Trong khi đó, giá trị phát hành của nhóm bất động sản giảm mạnh 49,4% so với tháng trước, còn 15,4 nghìn tỷ đồng, dù vẫn tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lãi suất bình quân gia quyền của nhóm bất động sản tăng lên 12,5%, cao hơn 3,2 điểm phần trăm so với tháng 4.

Theo MBS, nguyên nhân chủ yếu là do trong tháng 4, đợt phát hành trái phiếu quốc tế của Tập đoàn Vingroup với lãi suất 5,5% và chiếm khoảng 30% tổng giá trị phát hành của ngành đã kéo mặt bằng lãi suất xuống thấp. Sang tháng 5, các đợt phát hành quy mô lớn đều ghi nhận mức lãi suất khoảng 12,5%/năm, khiến mặt bằng lãi suất tăng trở lại.

Theo đó, lãi suất bình quân của toàn thị trường trong tháng 5 tăng lên 9,7%, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với tháng trước. Về phương thức phát hành, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 50,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 95% tổng giá trị phát hành trong nước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5, tổng giá trị TPDN phát hành đạt gần 147,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi suất bình quân gia quyền ước đạt khoảng 9%, cao hơn đáng kể so với mức 7,3% của năm 2025.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản tiếp tục dẫn đầu về giá trị phát hành với 69,8 nghìn tỷ đồng, tăng 159,4% so với cùng kỳ và chiếm 47,4% tổng lượng phát hành toàn thị trường. Lãi suất bình quân của nhóm ở mức 9,5%/năm, kỳ hạn bình quân khoảng 4 năm.

Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với tổng giá trị phát hành đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 43,2% thị trường. Lãi suất bình quân của nhóm ở mức 8,3%/năm, kỳ hạn bình quân 4,8 năm. Các ngân hàng phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm TCB với 16.000 tỷ đồng, MBB với 10.800 tỷ đồng và OCB với 5.900 tỷ đồng.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu đáo hạn phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu ngân hàng bất động sản mbs

Bài liên quan

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành

Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành

Đề xuất nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, linh hoạt tỷ lệ loại trừ tiền gửi Kho bạc khi tính LDR

Đề xuất nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, linh hoạt tỷ lệ loại trừ tiền gửi Kho bạc khi tính LDR

Dành cho bạn

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán

Nâng chuẩn dịch vụ bảo hiểm từ năng lực bồi thường và công nghệ số

Nâng chuẩn dịch vụ bảo hiểm từ năng lực bồi thường và công nghệ số

Đọc thêm

Giải Báo cáo Phát triển bền vững: Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tạo dựng giá trị dài hạn

Giải Báo cáo Phát triển bền vững: Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tạo dựng giá trị dài hạn

(TBTCO) - Giải Báo cáo Phát triển bền vững (Sustainability Reporting Awards - SRA), thuộc khuôn khổ Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), đã và đang đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng công bố thông tin và thực hành phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế.
Báo chí góp phần xây dựng niềm tin, lan tỏa minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán

Báo chí góp phần xây dựng niềm tin, lan tỏa minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định, báo chí luôn là lực lượng đồng hành quan trọng cùng cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững; đồng thời giữ vai trò đặc biệt trong việc lan tỏa niềm tin, nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư và quảng bá hình ảnh thị trường khi bước vào giai đoạn phát triển mới.
VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

(TBTCO) - Sau khi được VSDC và VNX chấp thuận, VNDIRECT đã tham gia cả hệ thống giao dịch và hệ thống lưu ký, thanh toán của thị trường carbon, qua đó hoàn tất kết nối với các cấu phần hạ tầng chính của thị trường này.
MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Nhiều cải cách đã được MSCI ghi nhận tại Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu năm 2026. Tuy nhiên, tổ chức này cũng chỉ ra những nút thắt cần gỡ và nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách đang triển khai.
VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho biết, các điều kiện về pháp lý, hạ tầng công nghệ, quy chế nghiệp vụ và thành viên thị trường cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng chính thức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước.
Khối ngoại bán ròng mạnh FPT, xả gần 780 tỷ đồng chỉ sau hai phiên

Khối ngoại bán ròng mạnh FPT, xả gần 780 tỷ đồng chỉ sau hai phiên

(TBTCO) - Dù VN-Index tăng hơn 24 điểm và lấy lại mốc 1.830 điểm trong phiên phục hồi mạnh ngày 18/6, khối ngoại vẫn duy trì áp lực bán tại FPT. Chỉ trong hai phiên gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 800 tỷ đồng cổ phiếu công nghệ này.
Việt Nam đứng trước cơ hội tăng kết nối với dòng vốn quốc tế

Việt Nam đứng trước cơ hội tăng kết nối với dòng vốn quốc tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, Việt Nam được đánh giá có cơ hội nâng cao khả năng kết nối với nhà đầu tư quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế cùng với hoàn thiện hạ tầng và thể chế thị trường được xem là những điều kiện quan trọng.
Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

(TBTCO) - Chỉ còn khoảng một thập kỷ trước khi Việt Nam bước sâu vào giai đoạn già hóa dân số. "Cửa sổ 10 năm" này cũng là cơ hội để xây dựng các định chế đầu tư dài hạn, đặc biệt là quỹ hưu trí và sẽ rất khó có thể đuổi kịp tốc độ phát triển của các quốc gia khác nếu bỏ lỡ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không quốc tế

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không quốc tế

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Tổng công ty Khoáng sản TKV tổ chức phiên chào giá cạnh tranh mua tinh quặng sắt

Tổng công ty Khoáng sản TKV tổ chức phiên chào giá cạnh tranh mua tinh quặng sắt

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Giải ngân đầu tư công chậm: Điểm nghẽn nằm ngoài khâu thanh toán

Giải ngân đầu tư công chậm: Điểm nghẽn nằm ngoài khâu thanh toán

Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +80.48
20/06 | +80.48 (7,500.58 +80.48 (+1.08%))
DJI +72.15
20/06 | +72.15 (51,564.70 +72.15 (+0.14%))
IXIC +496.28
20/06 | +496.28 (26,517.93 +496.28 (+1.91%))
NYA +29.98
20/06 | +29.98 (23,499.74 +29.98 (+0.13%))
XAX -81.87
20/06 | -81.87 (7,938.08 -81.87 (-1.02%))
BUK100P -3.43
20/06 | -3.43 (1,028.16 -3.43 (-0.33%))
RUT +61.78
20/06 | +61.78 (2,979.77 +61.78 (+2.12%))
VIX +0.38
20/06 | +0.38 (16.78 +0.38 (+2.32%))
FTSE -36.43
20/06 | -36.43 (10,363.27 -36.43 (-0.35%))
GDAXI -40.98
20/06 | -40.98 (24,985.82 -40.98 (-0.16%))
FCHI -46.84
20/06 | -46.84 (8,421.14 -46.84 (-0.55%))
STOXX50E -30.14
20/06 | -30.14 (6,293.13 -30.14 (-0.48%))
N100 -4.11
20/06 | -4.11 (1,926.73 -4.11 (-0.21%))
BFX -1.23
20/06 | -1.23 (5,647.65 -1.23 (-0.02%))
MOEX.ME -0.11
20/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -387.35
20/06 | -387.35 (23,924.81 -387.35 (-1.59%))
STI -20.14
20/06 | -20.14 (5,192.70 -20.14 (-0.39%))
AXJO -82.40
20/06 | -82.40 (8,828.70 -82.40 (-0.92%))
AORD -79.50
20/06 | -79.50 (9,047.30 -79.50 (-0.87%))
BSESN -607.08
20/06 | -607.08 (76,802.90 -607.08 (-0.78%))
JKSE +4.80
20/06 | +4.80 (6,177.14 +4.80 (+0.08%))
KLSE +0.64
20/06 | +0.64 (1,712.03 +0.64 (+0.04%))
NZ50 +132.32
20/06 | +132.32 (13,495.63 +132.32 (+0.99%))
KS11 -11.42
20/06 | -11.42 (9,052.42 -11.42 (-0.13%))
TWII +587.81
20/06 | +587.81 (46,465.20 +587.81 (+1.28%))
GSPTSE -22.17
20/06 | -22.17 (34,947.09 -22.17 (-0.06%))
BVSP -362.20
20/06 | -362.20 (167,915.34 -362.20 (-0.22%))
MXX -755.73
20/06 | -755.73 (67,509.38 -755.73 (-1.11%))
IPSA +46.19
20/06 | +46.19 (10,883.18 +46.19 (+0.43%))
MERV -49,131.50
20/06 | -49,131.50 (3,284,275.25 -49,131.50 (-1.47%))
TA125.TA -26.43
20/06 | -26.43 (4,081.52 -26.43 (-0.64%))
CASE30 +574.60
20/06 | +574.60 (52,621.80 +574.60 (+1.10%))
JN0U.JO -198.58
20/06 | -198.58 (6,811.83 -198.58 (-2.83%))
DX-Y.NYB -0.04
20/06 | -0.04 (100.81 -0.04 (-0.04%))
125904-USD-STRD -43.39
20/06 | -43.39 (2,776.74 -43.39 (-1.54%))
XDB -0.84
20/06 | -0.84 (132.06 -0.84 (-0.63%))
XDE -0.44
20/06 | -0.44 (114.61 -0.44 (-0.38%))
000001.SS -17.59
20/06 | -17.59 (4,090.48 -17.59 (-0.43%))
N225 +196.57
20/06 | +196.57 (71,250.06 +196.57 (+0.28%))
XDN -0.29
20/06 | -0.29 (61.96 -0.29 (-0.47%))
XDA +0.07
20/06 | +0.07 (70.20 +0.07 (+0.10%))