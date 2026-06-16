Khối ngoại bán ròng trở lại, vẫn gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát

Sau phiên mua ròng đột biến nhờ giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại VIC, khối ngoại đã trở lại trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay. Giá trị bán ròng đạt khoảng 377 tỷ đồng trên ba sàn, trong đó riêng HOSE ghi nhận mức bán ròng gần 370 tỷ đồng.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục nỗ lực hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Dù vậy, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng dù thị trường đã xuất hiện một số tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. Hoạt động giao dịch của khối ngoại cũng khá dè dặt. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 1.869 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt hơn 2.238 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, HPG dẫn đầu với giá trị gần 125 tỷ đồng dù cổ phiếu này giảm nhẹ 0,62%. Dòng vốn ngoại cũng tìm đến một số mã bất động sản và bán lẻ như NLG (82,6 tỷ đồng), TCX (66 tỷ đồng), PNJ (50,7 tỷ đồng) và SSI (49,5 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu trong nhóm này ghi nhận mức tăng khá tích cực, nổi bật là NLG và TCX cùng tăng trên 6%.

Cổ phiếu Hoà Phát nằm trong top đầu mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài - Nguồn: Dstock

Ngược lại, áp lực bán ròng tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng. VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với gần 150 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (102 tỷ đồng), TCB (92 tỷ đồng), VPB (82 tỷ đồng) và CTG (81 tỷ đồng). Đáng chú ý, hầu hết các cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng đều chỉ biến động nhẹ quanh tham chiếu, cho thấy áp lực cung từ khối ngoại chưa tạo ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá.

Ngoài nhóm ngân hàng, một số cổ phiếu như DCM, VJC và FPT cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 50 - 80 tỷ đồng. Trong đó, VJC giảm 2,34% và là một trong những mã chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn.