Chứng khoán

Giao dịch thoả thuận áp đảo, khối ngoại bán ròng hơn 2.200 tỷ đồng cổ phiếu VIC

Tùng Linh

Tùng Linh

18:44 | 17/06/2026
(TBTCO) - Dù VN-Index giữ được mốc 1.800 điểm sau một phiên rung lắc mạnh, khối ngoại vẫn duy trì áp lực bán tại nhóm Vingroup. Riêng VIC bị bán ròng hơn 2.236 tỷ đồng nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, nối dài chuỗi xả hàng tại cổ phiếu Vingroup.
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Sau hai phiên giao dịch hồi phục liên tiếp với thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch giằng co khi áp lực chốt lời gia tăng. VN-Index có thời điểm giảm về vùng 1.790 điểm trong phiên sáng trước khi phục hồi trở lại nhờ lực cầu xuất hiện trong phiên chiều. Kết phiên, chỉ số giảm nhẹ 1,74 điểm (-0,10%) xuống 1.806,10 điểm nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán ở mức khá, trong đó giá trị giao dịch sàn HOSE đạt hơn 24.100 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại tăng lên đáng kể nhờ một vài lệnh thoả thuận.

Giao dịch tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC. Trên cả ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 3.220 tỷ đồng, trong đó riêng VIC ghi nhận giá trị bán ròng lên tới 2.236,8 tỷ đồng nếu tính cả giao dịch thỏa thuận.

Phần lớn giá trị bán ròng này đến từ các giao dịch thỏa thuận được thực hiện tại cổ phiếu VIC sau phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC). Dữ liệu thị trường cho thấy đã xuất hiện 2 lệnh thỏa thuận lớn tại VIC sau khi thị trường đóng cửa, khiến giá trị bán ròng của cổ phiếu này tăng đột biến.

Nếu chỉ xét giao dịch khớp lệnh, VIC bị khối ngoại bán ròng khoảng 132,6 tỷ đồng. Đây cũng là phiên thứ 5 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng VIC trên sàn. Áp lực bán kéo dài diễn ra trong bối cảnh VIC đã trải qua giai đoạn tăng mạnh trước đó. Trong phiên hôm nay, cổ phiếu VIC giảm thêm 1,03%, xuống 192.000 đồng/cổ phiếu. Không riêng VIC, dòng vốn ngoại cũng tiếp tục rút khỏi nhóm Vingroup khi VHM bị bán ròng gần 236 tỷ đồng và giảm 1,1%. Tính riêng hai cổ phiếu VIC và VHM đã chiếm phần lớn giá trị bán ròng toàn thị trường trong phiên.

Giao dịch thoả thuận áp đảo, khối ngoại bán ròng hơn 2.200 tỷ đồng cổ phiếu VIC
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 17/6 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, lực mua của khối ngoại tập trung vào nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công và sản xuất công nghiệp. HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 55 tỷ đồng, theo sau là SSI (42,8 tỷ đồng), SHB (40,1 tỷ đồng) và FRT (39,9 tỷ đồng). Tuy nhiên quy mô giải ngân này vẫn khá khiêm tốn so với giá trị bán ròng ra tại nhóm Vingroup. Dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng với thị trường Việt Nam, dù VN-Index bảo vệ thành công vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vingroup vinhomes vic

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