Bộ Tài chính công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp cục, vụ

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp trưởng của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư.

Cụ thể, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, kể từ ngày 15/6/2026.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đặng Quyết Tiến, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, kể từ ngày 15/6/2026.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Đức Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư, kể từ ngày 15/6/2026.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Đức Trọng (ngoài cùng bên trái), ông Đặng Quyết Tiến (thứ hai bên phải), ông Nguyễn Quốc Hưng (ngoài cùng bên phải) được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. Ảnh: Hoàng Dung

Tại buổi lễ công bố và trao quyết định cho các cán bộ chủ chốt của Bộ Tài chính, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đã bày tỏ niềm vui, gửi lời chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng giao đảm nhiệm những vị trí công tác mới.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, công tác điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, Nhà nước và ngành Tài chính, nhằm tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, thử thách qua nhiều môi trường công tác khác nhau, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng giao đảm nhiệm những vị trí công tác mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Hoàng Dung

Theo Thứ trưởng, công tác cán bộ là một trong những khâu quan trọng xuyên suốt, là cái gốc của mọi công việc. Trong công tác cán bộ, việc đào tạo, luân chuyển, điều động là một phần để cán bộ trưởng thành hơn thông qua nhiều môi trường công tác khác nhau.

Thứ trưởng cho biết, Vụ Quốc phòng, An ninh đặc biệt có ý nghĩa hết sức đặc biệt về tài chính ngân sách trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực phức tạp như hiện nay, góp phần đảm bảo sự ổn định để phát triển đất nước.

Trong bối cảnh yêu cầu về công khai, minh bạch nền kinh tế và hội nhập sâu rộng hiện nay, lĩnh vực kế toán, kiểm toán đôi khi đi trước cả công tác quản lý, nhưng cũng có giai đoạn chưa theo kịp yêu cầu thực tế. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị ông Đặng Quyết Tiến cần phát huy truyền thống, nắm bắt ngay công việc để triển khai hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, việc điều động ông Trịnh Đức Trọng từ Vụ Hạ tầng sang Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư là bước tăng cường công tác giám sát của Bộ Tài chính, theo nguyên tắc sắp xếp tới đây là “một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện tốt nhất”, đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

Thứ trưởng đề nghị các tân lãnh đạo các cục, Vụ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tận dụng nguồn lực chất xám của cán bộ, công chức và chú trọng công tác đào tạo cán bộ.