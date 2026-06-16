Người trẻ dễ dàng sở hữu thấp tầng Vinhomes Golden City với vốn ban đầu chỉ từ 1,3 tỷ đồng

Cơ hội hiếm có để sở hữu nhà phố Vinhomes thay vì tiếp tục chờ đợi

Tại những đô thị lớn, đất chật người đông như Hải Phòng, nhà liền thổ ngày càng khan hiếm. Mức giá cũng thường xa tầm với của những gia đình trẻ với tích lũy tài chính khiêm tốn.

Tại các quận trung tâm lâu đời như Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền (cũ), nhà phố xây sẵn thường có giá hàng chục tỷ đồng. Với các dự án đang xây dựng, người mua phải có sẵn ít nhất từ 3 đến 5 tỷ đồng vốn ban đầu.

Trong khi đó, tại Vinhomes Golden City, khách hàng chỉ cần khoảng 1,3 tỷ đồng vốn tự có, tương đương 20% giá trị căn nhà, để sở hữu một căn thấp tầng 4 tầng thuộc đại đô thị all-in-one đang hình thành tại trung tâm phát triển mới Nam Hải Phòng.

Đây là mức vốn đầu vào rất hiếm gặp trên thị trường hiện nay, đặc biệt với dòng nhà phố thấp tầng mang thương hiệu Vinhomes.

Với mức giá dễ tiếp cận và chính sách tài chính linh hoạt, Vinhomes Golden City thu hút đông đảo khách hàng trẻ với nhu cầu ở thực

Theo giới chuyên gia, điều đáng cân nhắc không nằm ở việc “có nên mua hay không”, mà là “mua hôm nay hay tiếp tục chờ đợi”. Bởi trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, nguồn cung thấp tầng liên tục thu hẹp, việc trì hoãn quyết định thường khiến người mua phải đối mặt với mặt bằng giá mới cao hơn trong tương lai.

“Với tốc độ tăng giá bất động sản bình quân khoảng 8 - 12% mỗi năm, một căn nhà phố trị giá 6,5 tỷ đồng hiện nay hoàn toàn có thể đạt ngưỡng 9 - 10 tỷ đồng sau vài năm. Trong khi đó, tốc độ tích lũy của đa số người trẻ thường khó theo kịp tốc độ tăng giá của tài sản, càng chần chừ càng mất cơ hội” - ông Vũ Đức Thịnh - Giám đốc Dự án Diamond Land nhận định.

“Khóa” rủi ro lãi suất, chủ động hoàn toàn dòng tiền

Bên cạnh bài toán vốn ban đầu, điều khiến nhiều người trẻ e ngại khi mua nhà là áp lực lãi vay và nguy cơ lãi suất biến động trong tương lai. Vinhomes Golden City giải quyết trực diện nỗi lo này bằng gói chính sách tài chính được thiết kế theo hướng giảm tối đa áp lực và triệt tiêu rủi ro cho người mua.

Ngoài ưu đãi chiết khấu tới 9% khi thanh toán sớm, Vinhomes đang áp dụng chính sách đột phá “khóa trần” lãi suất 6%/năm trong suốt 5 năm (đến 20/7/2026). Đồng nghĩa, người mua hoàn toàn không phải đối mặt với rủi ro lãi suất biến động trong suốt nửa thập kỷ.

Thay vì thấp thỏm trước các chu kỳ điều chỉnh của thị trường tài chính, khách hàng có thể biết chính xác số tiền phải thanh toán hàng tháng và chủ động xây dựng kế hoạch chi tiêu dài hạn.

Với các hộ gia đình trẻ có tổng thu nhập khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng, đây được xem là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà mà không tạo áp lực quá lớn lên cuộc sống thường nhật.

Vinhomes Golden City đang trở thành điểm hẹn mới của người dân Hải Phòng

Sức hấp dẫn của dự án còn gia tăng thông qua chương trình “Đón sóng Đất Cảng - Kết nối phồn vinh”, dành riêng cho 200 khách hàng đầu tiên có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại Hải Phòng và Hải Dương cũ.

Mức ưu đãi thêm 3% giúp người mua tiết kiệm ngay hàng trăm triệu đồng. Khoản tài chính này hoàn toàn có thể được sử dụng để hoàn thiện nội thất, mua sắm trang thiết bị hoặc dự phòng cho kế hoạch tài chính gia đình trong giai đoạn đầu nhận nhà.

Không chỉ giải quyết bài toán an cư, Vinhomes Golden City còn mang tới cho người trẻ cơ hội sở hữu một tài sản có khả năng sinh dòng tiền thường xuyên và gia tăng giá trị trong dài hạn.

Dự án sở hữu hệ sinh thái 164 tiện ích cùng gần 41 ha cây xanh, kiến tạo môi trường sống all-in-one hiện đại theo tiêu chuẩn Vinhomes.

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Khác với căn hộ chung cư, nhà phố 4 tầng tại Vinhomes Golden City có khả năng khai thác đa dạng. Chủ sở hữu có thể kết hợp ở, kinh doanh hoặc cho thuê, tạo thêm nguồn thu nhập bổ sung để hỗ trợ chi phí tài chính.

“Đây chính là công thức ‘tài sản tự nuôi tài sản’, dùng dòng tiền khai thác thương mại bù đắp trực tiếp chi phí lãi vay, giải phóng gánh nặng tài chính cho người mua” - ông Vũ Đức Thịnh phân tích.

Quan trọng hơn, Vinhomes Golden City nằm tại tâm điểm phát triển mới phía Nam Hải Phòng - khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, như Vành đai 2, cầu Hải Thành cùng định hướng phát triển hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp quy mô hơn 1.900 ha. Khi các động lực kinh tế này đi vào vận hành, nhu cầu lưu trú và dịch vụ chất lượng cao được dự báo sẽ gia tăng mạnh mẽ, tạo nền tảng cho giá trị bất động sản tiếp tục tăng trưởng.

Trên toàn miền Bắc, ngày càng hiếm các dự án thấp tầng sở hữu đồng thời 3 yếu tố: mức giá dễ tiếp cận, vị trí tại trung tâm tăng trưởng mới và hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn. Chính vì vậy, Vinhomes Golden City được xem là cơ hội không thể bỏ lỡ đối với những người trẻ muốn sở hữu tài sản gắn liền với đất ngay từ giai đoạn đầu phát triển của đô thị cũng như cả khu vực Nam Hải Phòng./.