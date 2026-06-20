Chứng khoán tuần mới (22/6-26/6): Chờ tín hiệu từ thanh khoản ​​​​​​​

Trở lại mốc 1800 điểm nhưng dòng tiền vẫn dè dặt

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần giao dịch ngày 15/6-19/6 với diễn biến tích cực hơn về mặt điểm số. VN-Index tăng 1,84% so với cuối tuần trước, lên 1.824,53 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, sau khi kiểm định thành công vùng đỉnh năm 2025 quanh 1.780 điểm, VN-Index đã phục hồi trở lại và lấy lại mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Thông tin tích cực từ thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông, giá dầu hạ nhiệt cùng mặt bằng lãi suất ổn định hơn đã góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dù cho thấy áp lực giảm điểm trước đó đã chững lại, thanh khoản tăng 16,4% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 22,4% so với mức bình quân 20 tuần. Dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường.

VN-Index phục hồi sau 4 tuần điều chỉnh - Nguồn: Trading View

Đáng chú ý, dòng tiền tuần qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup. Theo thống kê, VIC là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường với hơn 2.307 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Đứng sau lần lượt là VHM với 973 tỷ đồng, FPT 866 tỷ đồng, TCB 774 tỷ đồng và VIX 731 tỷ đồng.

Đồng thời, nhóm cổ phiếu họ Vingroup cũng là động lực chính giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Thống kê của Chứng khoán CSI cho thấy sự phân hóa rất mạnh. Đà tăng điểm vừa qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM VPL, VRE) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, thị trường tuần qua ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Chỉ số được neo giữ bởi một số cổ phiếu trụ, dẫn đầu là nhóm Vingroup và ngân hàng, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn giao dịch kém tích cực. Ngay trong phiên cuối tuần, VN-Index chỉ giảm hơn 5 điểm nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Sức khỏe thực của thị trường chưa phản ánh đầy đủ qua diễn biến chỉ số.

Cùng đó, giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm đáng chú ý. Trong tuần từ 15-19/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 122 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.860 tỷ đồng. Dù giá trị bán ròng giảm nhẹ so với tuần trước nhưng đây vẫn là tuần bán ròng mạnh thứ nhiều liên tiếp.

Ở chiều mua, VIC dẫn đầu với giá trị mua ròng tới 2.365 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần phần còn lại của thị trường. Kế đến là HPG khi khối ngoại giải ngân ròng 294 tỷ đồng vào cổ phiếu này, tương ứng hơn 12,1 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng đáng kể khác gồm VPL (251 tỷ đồng), MWG (250 tỷ đồng), VCK (156 tỷ đồng), FRT (144 tỷ đồng) và TCX (121 tỷ đồng). Ngược lại, VHM tiếp tục dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 1.576 tỷ đồng. FPT đứng thứ hai với 1.334 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB, VPB, VCB, CTG và MBB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng kể.

Chờ tín hiệu mới từ thanh khoản và các biến số quốc tế

Bước sang tuần giao dịch mới, các chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng dù xu hướng giảm ngắn hạn đã phần nào chững lại. Theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), tín hiệu phục hồi của VN-Index là đáng ghi nhận nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng bền vững. “Cần kiên nhẫn chờ đợi dòng tiền tăng điểm có sự phân bổ rộng hơn giữa các nhóm ngành, đồng thời thanh khoản cải thiện rõ nét trước khi quay lại trạng thái mua ròng mới”, chuyên gia từ CSI nhận định.

Thị trường thiếu vắng thông tin đủ lớn để dẫn dắt, dòng tiền vì thế nghiêng hẳn về trạng thái phòng thủ và chần chừ không dám giải ngân mạnh. Rủi ro lớn nhất đến từ bên ngoài, nhất là việc Iran bất ngờ hủy vòng đàm phán với Mỹ vào cuối tuần qua làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và đe dọa nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz. Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Phong cho rằng trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong tuần tới. Chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree cho rằng dòng tiền hiện chỉ tập trung vào một số cổ phiếu trụ có câu chuyện riêng, trong khi phần lớn thị trường vẫn khá ảm đạm. Thanh khoản duy trì dưới mức trung bình cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn chiếm ưu thế.

Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh, chỉ chảy vào số ít cổ phiếu trụ thuộc một vài nhóm ngành có câu chuyện riêng để neo giữ chỉ số, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn ảm đạm khi thanh khoản đã cạn kiệt rõ rệt và duy trì dưới mức trung bình.

Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới thị trường trong tuần tới tiếp tục là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát tình hình lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Đây là yếu tố tác động trực tiếp lên diễn biến giá dầu - biến số quan trọng đối với lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Theo chuyên gia từ Pinetree, rủi ro lớn nhất đến từ bên ngoài. Việc Iran bất ngờ hủy vòng đàm phán với Mỹ vào cuối tuần qua làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và đe dọa nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới chứng khoán thế giới nói chung và lan sang VN-Index ngay trong những phiên đầu tuần.

Tín hiệu diều hâu từ Fed khiến đồng USD mạnh lên, tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND và thúc đẩy khối ngoại tiếp tục bán ròng. Quan trọng hơn, chuyên gia từ Pinetree cho rằng điều này thu hẹp dư địa để NHNN duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, qua đó đặt ra thách thức không nhỏ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tuần tới, tâm điểm thông tin tại Mỹ còn là dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Dự báo PCE lõi tháng 5 tăng 0,3%, cao hơn mức 0,2% của tháng trước. Kết quả này sẽ được thị trường đặc biệt quan tâm sau khi Fed vừa nâng dự báo lạm phát năm 2026 trong cuộc họp tuần vừa qua. Nếu áp lực lạm phát tiếp tục duy trì, kỳ vọng hạ lãi suất có thể bị đẩy lùi xa hơn, qua đó ảnh hưởng tới dòng vốn vào các thị trường mới nổi. Ở châu Á, giới đầu tư sẽ theo dõi quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), cùng các số liệu lợi nhuận công nghiệp và hoạt động sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Khi thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng, các nhịp hồi phục hiện tại vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ bền vững từ những tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền trong thời gian tới.