Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới (22/6-26/6): Chờ tín hiệu từ thanh khoản ​​​​​​​

Tùng Linh

Tùng Linh

16:36 | 20/06/2026
Sau 4 tuần điều chỉnh, thị trường đã có tuần phục hồi đầu tiên với động lực đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là họ Vingroup. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp và dòng tiền chưa thực sự lan tỏa khiến triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc nhiều vào các biến số quốc tế.
aa

Trở lại mốc 1800 điểm nhưng dòng tiền vẫn dè dặt

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần giao dịch ngày 15/6-19/6 với diễn biến tích cực hơn về mặt điểm số. VN-Index tăng 1,84% so với cuối tuần trước, lên 1.824,53 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, sau khi kiểm định thành công vùng đỉnh năm 2025 quanh 1.780 điểm, VN-Index đã phục hồi trở lại và lấy lại mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Thông tin tích cực từ thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông, giá dầu hạ nhiệt cùng mặt bằng lãi suất ổn định hơn đã góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dù cho thấy áp lực giảm điểm trước đó đã chững lại, thanh khoản tăng 16,4% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 22,4% so với mức bình quân 20 tuần. Dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường.

Chứng khoán tuần mới (22/6-26/6): Chờ tín hiệu từ thanh khoản ​​​​​​​
VN-Index phục hồi sau 4 tuần điều chỉnh - Nguồn: Trading View

Đáng chú ý, dòng tiền tuần qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup. Theo thống kê, VIC là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường với hơn 2.307 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Đứng sau lần lượt là VHM với 973 tỷ đồng, FPT 866 tỷ đồng, TCB 774 tỷ đồng và VIX 731 tỷ đồng.

Đồng thời, nhóm cổ phiếu họ Vingroup cũng là động lực chính giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Thống kê của Chứng khoán CSI cho thấy sự phân hóa rất mạnh. Đà tăng điểm vừa qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM VPL, VRE) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, thị trường tuần qua ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Chỉ số được neo giữ bởi một số cổ phiếu trụ, dẫn đầu là nhóm Vingroup và ngân hàng, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn giao dịch kém tích cực. Ngay trong phiên cuối tuần, VN-Index chỉ giảm hơn 5 điểm nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Sức khỏe thực của thị trường chưa phản ánh đầy đủ qua diễn biến chỉ số.

Cùng đó, giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm đáng chú ý. Trong tuần từ 15-19/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 122 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.860 tỷ đồng. Dù giá trị bán ròng giảm nhẹ so với tuần trước nhưng đây vẫn là tuần bán ròng mạnh thứ nhiều liên tiếp.

Ở chiều mua, VIC dẫn đầu với giá trị mua ròng tới 2.365 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần phần còn lại của thị trường. Kế đến là HPG khi khối ngoại giải ngân ròng 294 tỷ đồng vào cổ phiếu này, tương ứng hơn 12,1 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng đáng kể khác gồm VPL (251 tỷ đồng), MWG (250 tỷ đồng), VCK (156 tỷ đồng), FRT (144 tỷ đồng) và TCX (121 tỷ đồng). Ngược lại, VHM tiếp tục dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 1.576 tỷ đồng. FPT đứng thứ hai với 1.334 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB, VPB, VCB, CTG và MBB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng kể.

Chờ tín hiệu mới từ thanh khoản và các biến số quốc tế

Bước sang tuần giao dịch mới, các chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng dù xu hướng giảm ngắn hạn đã phần nào chững lại. Theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), tín hiệu phục hồi của VN-Index là đáng ghi nhận nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng bền vững. “Cần kiên nhẫn chờ đợi dòng tiền tăng điểm có sự phân bổ rộng hơn giữa các nhóm ngành, đồng thời thanh khoản cải thiện rõ nét trước khi quay lại trạng thái mua ròng mới”, chuyên gia từ CSI nhận định.

Thị trường thiếu vắng thông tin đủ lớn để dẫn dắt, dòng tiền vì thế nghiêng hẳn về trạng thái phòng thủ và chần chừ không dám giải ngân mạnh. Rủi ro lớn nhất đến từ bên ngoài, nhất là việc Iran bất ngờ hủy vòng đàm phán với Mỹ vào cuối tuần qua làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và đe dọa nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Phong cho rằng trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong tuần tới. Chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree cho rằng dòng tiền hiện chỉ tập trung vào một số cổ phiếu trụ có câu chuyện riêng, trong khi phần lớn thị trường vẫn khá ảm đạm. Thanh khoản duy trì dưới mức trung bình cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn chiếm ưu thế.

Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh, chỉ chảy vào số ít cổ phiếu trụ thuộc một vài nhóm ngành có câu chuyện riêng để neo giữ chỉ số, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn ảm đạm khi thanh khoản đã cạn kiệt rõ rệt và duy trì dưới mức trung bình.

Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới thị trường trong tuần tới tiếp tục là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát tình hình lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Đây là yếu tố tác động trực tiếp lên diễn biến giá dầu - biến số quan trọng đối với lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Theo chuyên gia từ Pinetree, rủi ro lớn nhất đến từ bên ngoài. Việc Iran bất ngờ hủy vòng đàm phán với Mỹ vào cuối tuần qua làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và đe dọa nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới chứng khoán thế giới nói chung và lan sang VN-Index ngay trong những phiên đầu tuần.

Tín hiệu diều hâu từ Fed khiến đồng USD mạnh lên, tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND và thúc đẩy khối ngoại tiếp tục bán ròng. Quan trọng hơn, chuyên gia từ Pinetree cho rằng điều này thu hẹp dư địa để NHNN duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, qua đó đặt ra thách thức không nhỏ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tuần tới, tâm điểm thông tin tại Mỹ còn là dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Dự báo PCE lõi tháng 5 tăng 0,3%, cao hơn mức 0,2% của tháng trước. Kết quả này sẽ được thị trường đặc biệt quan tâm sau khi Fed vừa nâng dự báo lạm phát năm 2026 trong cuộc họp tuần vừa qua. Nếu áp lực lạm phát tiếp tục duy trì, kỳ vọng hạ lãi suất có thể bị đẩy lùi xa hơn, qua đó ảnh hưởng tới dòng vốn vào các thị trường mới nổi. Ở châu Á, giới đầu tư sẽ theo dõi quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), cùng các số liệu lợi nhuận công nghiệp và hoạt động sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Khi thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng, các nhịp hồi phục hiện tại vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ bền vững từ những tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền trong thời gian tới.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán tuần mới chứng khoán vn-index

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 16/6: Dòng tiền thận trọng hơn, nhà đầu tư chuyển dần sang hợp đồng tháng 7

Chứng khoán phái sinh ngày 16/6: Dòng tiền thận trọng hơn, nhà đầu tư chuyển dần sang hợp đồng tháng 7

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế

Chứng khoán tuần mới (15 - 19/6): Chờ thanh khoản "tỉnh lại" và tín hiệu từ lãi suất

Chứng khoán tuần mới (15 - 19/6): Chờ thanh khoản "tỉnh lại" và tín hiệu từ lãi suất

Dành cho bạn

Bồi đắp nội lực vượt biến động, tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng cao

Bồi đắp nội lực vượt biến động, tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng cao

Xây nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số

Xây nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số

Báo chí tái cấu trúc cùng nền kinh tế

Báo chí tái cấu trúc cùng nền kinh tế

Truyền thông chính sách - một mắt xích của quá trình phát triển

Truyền thông chính sách - một mắt xích của quá trình phát triển

Báo chí dẫn dắt nhận thức, kiến tạo niềm tin và lan tỏa khát vọng trong kỷ nguyên phát triển mới

Báo chí dẫn dắt nhận thức, kiến tạo niềm tin và lan tỏa khát vọng trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc để phát triển bứt phá

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc để phát triển bứt phá

Đọc thêm

Hoàn thiện khung pháp lý, siết minh bạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hoàn thiện khung pháp lý, siết minh bạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nghị định số 200/2026/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành với nhiều quy định mới về điều kiện phát hành, quản lý sử dụng vốn, công bố thông tin và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn, bền vững.
VSDC: 20 năm kiến tạo cùng thị trường chứng khoán phát triển

VSDC: 20 năm kiến tạo cùng thị trường chứng khoán phát triển

(TBTCO) - Những thành quả trong suốt 20 năm qua của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên VSDC khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản, trong đó có Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long và DIC Corp. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích, công bố thông tin sai lệch, chậm đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

(TBTCO) - Dù VN30-Index điều chỉnh nhẹ và sắc đỏ áp đảo ở 5/8 hợp đồng, tín hiệu tích cực trên thị trường chứng khoán phái sinh là đa số các hợp đồng tương lai duy trì trạng thái chênh lệch dương.
Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

(TBTCO) - Dòng vốn ngoại giao dịch sôi động hơn với áp lực tiếp tục nghiêng về bên bán. Phiên 19/6 cũng là ngày cuối cùng quỹ ETF ngoại lớn thực hiện cơ cấu lại danh mục.
MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

(TBTCO) - MBS ước tính khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý III/2026, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán hôm nay (19/6) trải qua phiên giao dịch rung lắc khi áp lực bán gia tăng vào cuối phiên. Dù có thời điểm giảm sâu, VN-Index đã nhanh chóng phục hồi và đóng cửa trên mốc 1.824 điểm. Diễn biến này cho thấy lực cầu vẫn hiện diện ở vùng giá thấp, tuy nhiên dòng tiền nhìn chung vẫn thận trọng khi thanh khoản chưa có sự cải thiện đáng kể và xu hướng tăng chưa lan tỏa rộng trên toàn thị trường.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành

Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận quý II/2026 được dự báo có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, với những động lực tăng trưởng và thách thức riêng ở từng lĩnh vực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Trưởng thành từ những chuyến đi công trường

Trưởng thành từ những chuyến đi công trường

Báo Tài chính - Đầu tư: Phát huy vai trò “cầu nối chính sách”

Báo Tài chính - Đầu tư: Phát huy vai trò “cầu nối chính sách”

Con đường chuyển mình của báo chí tài chính trong thời đại số

Con đường chuyển mình của báo chí tài chính trong thời đại số

“Pressing” tổng lực chống tin giả kinh tế

“Pressing” tổng lực chống tin giả kinh tế

Trách nhiệm xã hội của báo chí khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trách nhiệm xã hội của báo chí khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Chính sách tài khoá: "Nhạc trưởng" bản lĩnh của nền kinh tế

Chính sách tài khoá: "Nhạc trưởng" bản lĩnh của nền kinh tế

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +80.48
20/06 | +80.48 (7,500.58 +80.48 (+1.08%))
DJI +72.15
20/06 | +72.15 (51,564.70 +72.15 (+0.14%))
IXIC +496.28
20/06 | +496.28 (26,517.93 +496.28 (+1.91%))
NYA +29.98
20/06 | +29.98 (23,499.74 +29.98 (+0.13%))
XAX -81.87
20/06 | -81.87 (7,938.08 -81.87 (-1.02%))
BUK100P -3.43
20/06 | -3.43 (1,028.16 -3.43 (-0.33%))
RUT +61.78
20/06 | +61.78 (2,979.77 +61.78 (+2.12%))
VIX +0.38
20/06 | +0.38 (16.78 +0.38 (+2.32%))
FTSE -36.43
20/06 | -36.43 (10,363.27 -36.43 (-0.35%))
GDAXI -40.98
20/06 | -40.98 (24,985.82 -40.98 (-0.16%))
FCHI -46.84
20/06 | -46.84 (8,421.14 -46.84 (-0.55%))
STOXX50E -30.14
20/06 | -30.14 (6,293.13 -30.14 (-0.48%))
N100 -4.11
20/06 | -4.11 (1,926.73 -4.11 (-0.21%))
BFX -1.23
20/06 | -1.23 (5,647.65 -1.23 (-0.02%))
MOEX.ME -0.11
20/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -387.35
20/06 | -387.35 (23,924.81 -387.35 (-1.59%))
STI -20.14
20/06 | -20.14 (5,192.70 -20.14 (-0.39%))
AXJO -82.40
20/06 | -82.40 (8,828.70 -82.40 (-0.92%))
AORD -79.50
20/06 | -79.50 (9,047.30 -79.50 (-0.87%))
BSESN -607.08
20/06 | -607.08 (76,802.90 -607.08 (-0.78%))
JKSE +4.80
20/06 | +4.80 (6,177.14 +4.80 (+0.08%))
KLSE +0.64
20/06 | +0.64 (1,712.03 +0.64 (+0.04%))
NZ50 +132.32
20/06 | +132.32 (13,495.63 +132.32 (+0.99%))
KS11 -11.42
20/06 | -11.42 (9,052.42 -11.42 (-0.13%))
TWII +587.81
20/06 | +587.81 (46,465.20 +587.81 (+1.28%))
GSPTSE -111.92
20/06 | -111.92 (34,857.34 -111.92 (-0.32%))
BVSP +56.06
20/06 | +56.06 (168,333.61 +56.06 (+0.03%))
MXX -559.74
20/06 | -559.74 (67,705.37 -559.74 (-0.82%))
IPSA +51.44
20/06 | +51.44 (10,888.43 +51.44 (+0.47%))
MERV -42,085.25
20/06 | -42,085.25 (3,291,321.50 -42,085.25 (-1.26%))
TA125.TA -26.43
20/06 | -26.43 (4,081.52 -26.43 (-0.64%))
CASE30 +574.60
20/06 | +574.60 (52,621.80 +574.60 (+1.10%))
JN0U.JO -198.58
20/06 | -198.58 (6,811.83 -198.58 (-2.83%))
DX-Y.NYB 0.00
20/06 | 0.00 (100.85 0.00 (0.00%))
125904-USD-STRD -43.39
20/06 | -43.39 (2,776.74 -43.39 (-1.54%))
XDB -0.84
20/06 | -0.84 (132.06 -0.84 (-0.63%))
XDE -0.44
20/06 | -0.44 (114.61 -0.44 (-0.38%))
000001.SS -17.59
20/06 | -17.59 (4,090.48 -17.59 (-0.43%))
N225 +196.57
20/06 | +196.57 (71,250.06 +196.57 (+0.28%))
XDN -0.29
20/06 | -0.29 (61.96 -0.29 (-0.47%))
XDA +0.07
20/06 | +0.07 (70.20 +0.07 (+0.10%))