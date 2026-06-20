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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 20/6: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Thu Hương

Thu Hương

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06:55 | 20/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm xuống còn 4.156 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm cao nhất lên tới 5,1 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao dịch ở mức 4.156 USD/ounce, giảm 53,7 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các loại phí).

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần biến động mạnh dưới tác động của cả yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ. Trong những phiên đầu tuần, kim loại quý được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng tại Trung Đông, có thời điểm vọt lên mức cao nhất tuần là 4.381,83 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 20/6: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên đã tạo áp lực lên giá vàng.

Đà giảm tiếp tục mạnh hơn sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Giá vàng theo đó rơi xuống mức thấp nhất tuần là 4.201,14 USD/ounce.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall đang nghiêng về kịch bản giá vàng giảm. Trong số 10 chuyên gia tham gia khảo sát, 70% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần tới. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan hơn khi 54% số người tham gia khảo sát trực tuyến kỳ vọng giá vàng sẽ tăng.

Giá vàng trong nước

Kết cửa phiên giao dịch ngày 19/6, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm giá cũng diễn ra trên diện rộng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải hạ 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá về mức 142,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm mạnh 4,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
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