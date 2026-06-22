Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị lớn nhất từ trước tới nay

Đây là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử Thủ đô, đánh dấu bước chuyển từ hoàn thiện cơ chế, chính sách sang giai đoạn triển khai các dự án trọng điểm.

Việc đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,315 triệu tỷ đồng được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Hà Nội. Đây cũng là bước chuyển từ cách tiếp cận đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, liên thông trên toàn thành phố.

Năm tuyến được khởi công gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, kết nối các khu vực cửa ngõ, trung tâm đô thị, sân bay Nội Bài và các cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Quang cảnh buổi lễ: Ảnh: Lại Hoa

Theo kế hoạch, các tuyến sẽ hoàn thành vào năm 2030 và kết nối với các tuyến số 3, số 5 đang triển khai, hình thành mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đóng vai trò hạ tầng khung chiến lược của Hà Nội.

Không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, các tuyến đường sắt đô thị còn tạo động lực tái cấu trúc không gian phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), mở rộng các hành lang phát triển Bắc - Nam, Đông - Tây, tăng cường kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

Cùng với hạ tầng giao thông, Hà Nội cũng khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng quy mô hơn 8.300 căn hộ. Trong đó, hai dự án sử dụng vốn đầu tư công tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp và khu giãn dân phố cổ tại Việt Hưng cung cấp hơn 2.300 căn hộ; dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dự kiến phát triển khoảng 6.000 căn hộ, trong đó có khoảng 4.000 căn cho thuê dài hạn.

Các dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức và các đối tượng có nhu cầu thuê nhà, đồng thời góp phần phát triển thị trường nhà ở bền vững, phù hợp với xu hướng đô thị hiện đại.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng giao thông và nhà ở quy mô lớn không chỉ giải quyết những nhu cầu cấp thiết trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển dài hạn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026-2030, khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng và trung tâm động lực phát triển của cả nước./.