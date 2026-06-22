Cầu nối thông tin và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Dòng chảy thông tin chính thống góp phần minh bạch hóa thị trường

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua một thời gian nhiều biến động, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2022, khi những vụ việc vi phạm trên thị trường làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. Hệ quả của giai đoạn này không chỉ dừng lại ở những tác động tới thị trường vốn, mà còn lan sang lĩnh vực bất động sản, hệ thống tài chính - ngân hàng và ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu về minh bạch thông tin được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý của cơ quan quản lý và các giải pháp từ doanh nghiệp, truyền thông - báo chí đã trở thành một trong những lực lượng quan trọng góp phần ổn định tâm lý thị trường, truyền tải thông tin chính xác và giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Đồ họa: Phương Anh

Từ góc nhìn của thành viên thị trường, ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho rằng, sau những biến cố của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, việc khôi phục niềm tin của nhà đầu tư là điều kiện quan trọng để thị trường lấy lại vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trong quá trình đó, báo chí đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần đưa thông tin chính xác, minh bạch đến với nhà đầu tư và hỗ trợ khôi phục niềm tin trên thị trường.

Theo ông Dũng, trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, hoạt động truyền thông kịp thời của báo chí đã góp phần ổn định tâm lý nhà đầu tư, hạn chế tác động lan rộng của những thông tin tiêu cực, đồng thời vẫn bảo đảm phản ánh trung thực tình hình thị trường. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, sự theo dõi sát sao của báo chí đối với các vấn đề như công bố thông tin, nghĩa vụ trả nợ, mua lại trái phiếu trước hạn hay tái cơ cấu trái phiếu cũng tạo ra áp lực tích cực buộc các chủ thể tham gia thị trường phải hành động minh bạch và có trách nhiệm hơn.

Thực tế cho thấy, những chuyển biến tích cực của thị trường trong thời gian gần đây phần nào phản ánh hiệu quả của quá trình củng cố niềm tin và tăng cường minh bạch thông tin. Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài chính, năm 2025, quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 539,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2024. Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đến cuối năm 2025 đạt khoảng 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 7,2%.

Đà phục hồi tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) thể hiện, tính đến hết tháng 5/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 147.192 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm tỷ trọng lớn với 82 đợt phát hành, tổng giá trị 126.860 tỷ đồng, tương đương hơn 86% tổng lượng phát hành.

Tuy nhiên, quy mô thị trường hiện nay vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP đã được đặt ra tại Chiến lược tài chính đến năm 2030. Điều đó cho thấy, bên cạnh các giải pháp về chính sách và hoàn thiện hạ tầng thị trường, việc tiếp tục củng cố niềm tin thông qua minh bạch thông tin vẫn là yêu cầu quan trọng đối với sự phát triển bền vững của kênh huy động vốn này.

Kết nối chính sách với thị trường

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng nhấn mạnh rằng, các cơ quan báo chí không chỉ hỗ trợ truyền thông chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý với các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Báo chí đồng hành cùng thị trường và đóng vai trò cầu nối Các cơ quan báo chí không chỉ hỗ trợ truyền thông chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý với các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Theo bà Phương, qua báo chí, các chủ trương, chính sách và định hướng điều hành được thông tin kịp thời tới thị trường. Đồng thời, những phản ánh từ doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như các ý kiến phản biện của giới chuyên gia cũng được chuyển tới cơ quan quản lý, qua đó hỗ trợ quá trình hoàn thiện chính sách phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và thông lệ quốc tế.

Ở góc độ của tổ chức xếp hạng tín nhiệm, ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Saigon Ratings cho rằng, truyền thông báo chí ngày càng khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, có uy tín và sức lan tỏa lớn đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội. Không chỉ thực hiện chức năng đưa tin, báo chí còn góp phần định hướng nhận thức thị trường, thúc đẩy minh bạch thông tin và hỗ trợ hoàn thiện môi trường kinh doanh.

Theo ông Minh, đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin. Trong giai đoạn thị trường đối mặt với những biến động về niềm tin, báo chí đã đồng hành cùng cơ quan quản lý, các tổ chức trung gian và doanh nghiệp để truyền tải thông tin chính thống, phân tích các vấn đề nổi bật của thị trường và góp phần định hướng thị trường phát triển an toàn, minh bạch hơn.

Ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Saigon Ratings: Đưa chính sách đến gần doanh nghiệp Báo chí giữ vai trò là kênh thông tin quan trọng, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh môi trường kinh tế nhiều biến động, việc tiếp cận nhanh và chính xác các quy định mới là cơ sở để doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chiến lược, quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt, khi các thông tin liên quan đến doanh nghiệp phát hành, nghĩa vụ nợ, rủi ro tín dụng, xếp hạng tín nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư được truyền tải đầy đủ, thị trường sẽ có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng của từng tổ chức phát hành. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời, hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn cho khu vực doanh nghiệp.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, lượng thông tin về kinh tế và tài chính ngày càng lớn, nhưng không phải lúc nào cũng được kiểm chứng đầy đủ, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng. Những thông tin thiếu cơ sở hoặc sai lệch có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và làm gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Vì vậy, việc báo chí thực hiện tốt chức năng xác minh thông tin, phân tích đa chiều và cung cấp góc nhìn chuyên môn không chỉ giúp hạn chế tin đồn, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể tham gia thị trường.