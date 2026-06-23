Gia Lai: 22 doanh nghiệp nhà nước chiến lược đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 5 năm đạt hơn 14.800 tỷ đồng

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa chủ trì buổi làm việc về Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

Tỉnh Gia Lai hiện có 22 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Gia Lai làm đại diện chủ sở hữu. Trong đó, 2 doanh nghiệp nhóm xổ số kiến thiết; 2 doanh nghiệp nhóm thủy lợi; 14 doanh nghiệp nhóm lâm nghiệp; 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, môi trường, cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị và đào tạo, dịch vụ giao thông vận tải.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Hữu Hòa - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình xây dựng chiến lược của các doanh nghiệp.

Theo phương án xây dựng chiến lược, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030 đạt 14.802,7 tỷ đồng, tăng từ 2.472,6 tỷ đồng năm 2026 lên 3.545,2 tỷ đồng năm 2030 (tốc độ tăng trưởng bình quân 10,86%/năm).

Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.368,4 tỷ đồng, tăng từ 242,2 tỷ đồng năm 2026 lên 318,1 tỷ đồng năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,24%/năm.

Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai, 1 trong trong 2 công ty xổ số kiến thiết tại tỉnh Gia Lai.

Trong đó, nhóm 2 công ty xổ số kiến thiết xác định dự kiến đạt doanh thu trên 7.150 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng doanh thu toàn khối doanh nghiệp nhà nước, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm.

Dư địa tăng trưởng của các doanh nghiệp thuộc nhóm này chủ yếu đến từ việc mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả hệ thống đại lý, phát triển các phương thức quản lý hiện đại và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh.

Nhóm 2 công ty khai thác công trình thủy lợi đặt mục tiêu doanh thu khoảng 993 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,4%/năm.

Các doanh nghiệp này xác định tập trung khai thác hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi hiện có, phát triển các dịch vụ gắn với công trình thủy lợi, cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế khác.

Nhóm 14 công ty lâm nghiệp đề ra mục tiêu tổng doanh thu giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 1.565 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp lâm nghiệp đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn, rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường tín chỉ carbon. Ảnh: Kim Loan.

Để thực hiện mục tiêu này, các doanh nghiệp xác định dư địa phát triển thông qua phát triển rừng trồng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, khai thác nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, tín chỉ carbon và các hoạt động kinh tế dưới tán rừng.

Đối với nhóm 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, môi trường, cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị và đào tạo, dịch vụ giao thông vận tải (nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) dự kiến đạt tổng doanh thu hơn 5.093 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,52%/năm.

Dư địa tăng trưởng của các doanh nghiệp thuộc nhóm này chủ yếu từ quá trình đô thị hóa, nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ cấp nước sạch, bảo vệ môi trường, cây xanh đô thị, chiếu sáng công cộng và các dịch vụ phục vụ giao thông vận tải.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp phải xác định tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 không chỉ dựa vào mở rộng quy mô vốn và tài sản mà cần tập trung nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP); tập trung vào mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Riêng đối với nhóm công ty lâm nghiệp, ông Tuấn yêu cầu cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ lâm sản để hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, khai thác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, công ty lâm nghiệp cần nghiên cứu phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng, dịch vụ môi trường rừng, tín chỉ carbon và các hoạt động kinh tế dưới tán rừng phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của từng đơn vị.