MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã Ck: MWG) vừa công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) dành cho các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2026 ngày 18/4/2026.

Theo đó, MWG dự kiến phát hành 7,34 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mệnh giá. Với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá và giá phát hành đạt hơn 73,42 tỷ đồng.

Hiện MWG có hơn 1,468 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và nắm giữ gần 1,27 triệu cổ phiếu quỹ. Sau đợt phát hành, số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo MWG, chương trình ESOP 2025 được triển khai nhằm ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh cũng như những đóng góp đối với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đồng thời, chương trình hướng tới việc gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông, tạo động lực để đội ngũ quản lý tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty.

Bên cạnh đó, MWG cho biết việc phát hành cổ phiếu ESOP còn nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa, sự ổn định trong bộ máy điều hành cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh về nhân sự trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động.

Đối tượng tham gia chương trình là các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt đang ký hợp đồng lao động chính thức với MWG hoặc các công ty con, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của chương trình ESOP 2025.

Các đối tượng này được phân thành nhiều nhóm, gồm Tổng Giám đốc; Giám đốc bán hàng toàn quốc, Giám đốc phát triển kinh doanh; các Giám đốc ngành hàng, Giám đốc chức năng của các chuỗi, Giám đốc khối phục vụ, Giám đốc bán hàng cấp vùng; cùng các Trưởng phòng thuộc khối phục vụ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 23/6, cổ phiếu MWG có giá 76.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường của công ty đạt hơn 111.600 tỷ đồng./.