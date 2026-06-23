Chứng khoán

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
17:55 | 23/06/2026
(TBTCO) - MWG dự kiến phát hành hơn 7,34 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt, qua đó thu về hơn 73 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
aa

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã Ck: MWG) vừa công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) dành cho các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2026 ngày 18/4/2026.

Theo đó, MWG dự kiến phát hành 7,34 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mệnh giá. Với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá và giá phát hành đạt hơn 73,42 tỷ đồng.

Hiện MWG có hơn 1,468 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và nắm giữ gần 1,27 triệu cổ phiếu quỹ. Sau đợt phát hành, số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo MWG, chương trình ESOP 2025 được triển khai nhằm ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh cũng như những đóng góp đối với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đồng thời, chương trình hướng tới việc gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông, tạo động lực để đội ngũ quản lý tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty.

Bên cạnh đó, MWG cho biết việc phát hành cổ phiếu ESOP còn nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa, sự ổn định trong bộ máy điều hành cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh về nhân sự trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động.

Đối tượng tham gia chương trình là các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt đang ký hợp đồng lao động chính thức với MWG hoặc các công ty con, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của chương trình ESOP 2025.

Các đối tượng này được phân thành nhiều nhóm, gồm Tổng Giám đốc; Giám đốc bán hàng toàn quốc, Giám đốc phát triển kinh doanh; các Giám đốc ngành hàng, Giám đốc chức năng của các chuỗi, Giám đốc khối phục vụ, Giám đốc bán hàng cấp vùng; cùng các Trưởng phòng thuộc khối phục vụ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 23/6, cổ phiếu MWG có giá 76.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường của công ty đạt hơn 111.600 tỷ đồng./.

Thu Hương
Từ khóa:
mwg Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động phát hành cổ phiếu esop bổ sung vốn lưu động ESOP 2025

Bài liên quan

SSI tăng vốn điều lệ lên hơn 25.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP

SSI tăng vốn điều lệ lên hơn 25.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Lợi nhuận tăng mạnh, Thế Giới Di Động dự chi cổ tức lên 20%

Lợi nhuận tăng mạnh, Thế Giới Di Động dự chi cổ tức lên 20%

Dành cho bạn

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

Dòng tiền và hiệu suất quỹ đầu tư tiếp tục phân hóa

Dòng tiền và hiệu suất quỹ đầu tư tiếp tục phân hóa

Chứng khoán ngày 23/6: Dòng tiền trở lại, VN-Index tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 23/6: Dòng tiền trở lại, VN-Index tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

Gia Lai: 22 doanh nghiệp nhà nước chiến lược đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 5 năm đạt hơn 14.800 tỷ đồng

Gia Lai: 22 doanh nghiệp nhà nước chiến lược đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 5 năm đạt hơn 14.800 tỷ đồng

Hơn 232 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ thanh toán từ nay đến cuối năm

Hơn 232 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ thanh toán từ nay đến cuối năm

Đọc thêm

Nới trần vốn ngắn hạn mở thêm dư địa tái định giá cổ phiếu ngân hàng

Nới trần vốn ngắn hạn mở thêm dư địa tái định giá cổ phiếu ngân hàng

(TBTCO) - Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Kafi, việc nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ cải thiện kết quả kinh doanh và mở ra cơ hội tái định giá đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới.
Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

(TBTCO) - Thị trường vốn không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu niềm tin. Trong khi niềm tin không thể được xây dựng nếu thiếu thông tin đáng tin cậy. Ba thập kỷ phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là hành trình mà minh bạch thông tin dần chuyển từ yêu cầu tuân thủ thành nhu cầu phát triển tự thân của doanh nghiệp.
Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng trở lại trong tuần 15/6 - 19/6 với tổng giá trị giao dịch đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với tuần trước.
Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

(TBTCO) - Dù vẫn duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 22/6, dòng vốn ngoại tiếp tục giải ngân mạnh vào nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC và VHM đồng thời dẫn đầu danh sách mua ròng, đồng thời là động lực chính kéo VN-Index tăng hơn 33 điểm.
Chứng khoán ngày 22/6: Cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ, VN-Index bật tăng mạnh đầu tuần

Chứng khoán ngày 22/6: Cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ, VN-Index bật tăng mạnh đầu tuần

Thị trường chứng khoán hôm nay (22/6) chỉ số VN-Index tăng mạnh và lấy lại phần lớn số điểm đã mất trong nhịp điều chỉnh trước đó nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup". Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế, cho thấy thị trường cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền để duy trì đà tăng.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục duy trì trạng thái tích cực khi các hợp đồng tương lai VN30-Index đồng loạt tăng điểm chung xu hướng với chỉ số cơ sở. Đồng thời, mức tăng trội hơn đã nới rộng chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở.
Nâng cao chất lượng quản trị để phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao chất lượng quản trị để phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Theo bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), quản trị công ty đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường minh bạch, quản trị rủi ro và thích ứng với các yêu cầu mới về chuyển đổi số, phát triển bền vững.
Minh bạch, quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành trọng tâm của bài toán nâng hạng

Minh bạch, quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành trọng tâm của bài toán nâng hạng

(TBTCO) - MSCI ghi nhận những bước tiến cải cách của Việt Nam, song bài học từ Indonesia cho thấy minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -27.79
23/06 | -27.79 (7,472.79 -27.79 (-0.37%))
DJI +148.01
23/06 | +148.01 (51,712.71 +148.01 (+0.29%))
IXIC -351.33
23/06 | -351.33 (26,166.60 -351.33 (-1.32%))
NYA +96.48
23/06 | +96.48 (23,596.22 +96.48 (+0.41%))
XAX +37.69
23/06 | +37.69 (7,975.77 +37.69 (+0.47%))
BUK100P -6.08
23/06 | -6.08 (1,030.67 -6.08 (-0.59%))
RUT +24.64
23/06 | +24.64 (3,004.40 +24.64 (+0.83%))
VIX +2.42
23/06 | +2.42 (19.70 +2.42 (+14.01%))
FTSE -55.19
23/06 | -55.19 (10,382.66 -55.19 (-0.53%))
GDAXI -271.04
23/06 | -271.04 (24,868.65 -271.04 (-1.08%))
FCHI -59.80
23/06 | -59.80 (8,340.31 -59.80 (-0.71%))
STOXX50E -73.62
23/06 | -73.62 (6,237.70 -73.62 (-1.17%))
N100 -23.31
23/06 | -23.31 (1,902.56 -23.31 (-1.21%))
BFX -8.32
23/06 | -8.32 (5,697.51 -8.32 (-0.15%))
MOEX.ME -0.11
23/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -432.24
23/06 | -432.24 (23,336.28 -432.24 (-1.82%))
STI +1.73
23/06 | +1.73 (5,205.74 +1.73 (+0.03%))
AXJO -29.10
23/06 | -29.10 (8,787.00 -29.10 (-0.33%))
AORD -42.90
23/06 | -42.90 (8,988.30 -42.90 (-0.48%))
BSESN -893.39
23/06 | -893.39 (76,200.68 -893.39 (-1.16%))
JKSE -15.36
23/06 | -15.36 (6,101.33 -15.36 (-0.25%))
KLSE -20.92
23/06 | -20.92 (1,679.92 -20.92 (-1.23%))
NZ50 -10.28
23/06 | -10.28 (13,435.77 -10.28 (-0.08%))
KS11 -910.71
23/06 | -910.71 (8,203.84 -910.71 (-9.99%))
TWII -640.86
23/06 | -640.86 (47,100.65 -640.86 (-1.34%))
GSPTSE +144.84
23/06 | +144.84 (35,002.18 +144.84 (+0.42%))
BVSP +2,036.77
23/06 | +2,036.77 (170,370.38 +2,036.77 (+1.21%))
MXX -580.11
23/06 | -580.11 (67,125.26 -580.11 (-0.86%))
IPSA +12.09
23/06 | +12.09 (10,900.52 +12.09 (+0.11%))
MERV -13,809.75
23/06 | -13,809.75 (3,277,511.75 -13,809.75 (-0.42%))
TA125.TA -26.74
23/06 | -26.74 (4,040.41 -26.74 (-0.66%))
CASE30 -816.00
23/06 | -816.00 (51,769.70 -816.00 (-1.55%))
JN0U.JO -126.16
23/06 | -126.16 (6,725.48 -126.16 (-1.84%))
DX-Y.NYB +0.25
23/06 | +0.25 (101.27 +0.25 (+0.25%))
125904-USD-STRD -35.10
23/06 | -35.10 (2,752.06 -35.10 (-1.26%))
XDB +0.46
23/06 | +0.46 (132.52 +0.46 (+0.35%))
XDE -0.32
23/06 | -0.32 (114.28 -0.32 (-0.28%))
000001.SS -56.85
23/06 | -56.85 (4,106.25 -56.85 (-1.37%))
N225 -2,565.58
23/06 | -2,565.58 (69,788.38 -2,565.58 (-3.55%))
XDN -0.06
23/06 | -0.06 (61.90 -0.06 (-0.09%))
XDA -0.17
23/06 | -0.17 (70.03 -0.17 (-0.24%))