Thuế - Hải quan

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ: 97% người nộp thuế cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile

Tin và ảnh: Văn Học

Tin và ảnh: Văn Học

16:26 | 23/06/2026
(TBTCO) - Tính đến ngày 22/6/2026, Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đang quản lý 5.316 hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh; trong số đó có 5.163 hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cài đặt và sử dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ trên 97%.
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Điều đáng ghi nhận trong công tác triển khai eTax Mobile tại Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ là các hộ kinh doanh, cá nhân và người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đã tự giác cài đặt, sử dụng tương đối thành thạo ứng dụng eTax Mobile và đang duy trì thói quen giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Chủ hộ kinh doanh tại số 8, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ cho biết, từ khi sử dụng eTax Mobile cho thấy, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ đã tiện lợi hơn rất nhiều. Thay vì phải đến trực tiếp ngân hàng hay kho bạc xếp hàng như trước, nay tôi có thể tra cứu chính xác số thuế phải nộp (như thuế đất phi nông nghiệp, thuế hộ kinh doanh, lệ phí trước bạ...) và thực hiện nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, ngay cả vào ngày nghỉ, chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Việc tra cứu các thông tin về thuế của hộ kinh doanh cũng rất đơn giản, nhanh chóng. Giao diện ứng dụng eTax Mobile khá rõ ràng.

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ: 97% người nộp thuế cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile
Công chức Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người nộp thuế cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile.

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ, để có được kết quả trên là nỗ lực không ngừng của toàn thể lãnh đạo và công chức thuế; đồng thời, có sự tự giác tích cực tham gia của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, cũng như sự phối hợp thường xuyên của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức tín dụng trên địa bàn với cơ quan thuế…

Riêng phía cơ quan thuế, nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, nhất là việc đưa ứng dụng nộp thuế trên thiết bị thông minh (eTax Mobile) đến với người nộp thuế nói chung và người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nói riêng, thời gian qua, Thuế cơ sở 10 đã tập trung toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Đơn vị đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn như: Biên soạn tài liệu ngắn gọn, sinh động dễ hiểu bằng hình ảnh, video hướng dẫn trực quan, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube... Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đã thành lập các tổ triển khai đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến với từng hộ kinh doanh, địa bàn dân cư để cầm tay chỉ việc, hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện các bước từ đăng ký tài khoản, liên kết ngân hàng đến tra cứu và nộp thuế trên điện thoại thông minh.

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện thông suốt eTax Mobile, Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đã bố trí đường truyền internet tốc độ cao tại bộ phận một cửa, cử cán bộ kỹ thuật túc trực để xử lý ngay các lỗi phát sinh như: lỗi định danh, lỗi nghẽn mạng hoặc không nhận được mã OTP trong quá trình hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đăng ký.

Đặc biệt, để nâng cao tỷ lệ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sử dụng eTax Mobile một cách thực chất và bền vững, phấn đấu 100% hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý thuế cài đặt và sử dụng thành thạo, thuận tiện nhất eTax Mobile, Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở, ngân hàng thương mại và các kênh truyền thông để tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến từ “đăng ký sử dụng” sang “sử dụng thành thạo”; triển khai đồng bộ các biện pháp đã thực hiện giao chỉ tiêu cài đặt, hướng dẫn sử dụng eTax Mobile đến từng Tổ, từng cán bộ, thuế gắn với công tác đánh giá thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý.

Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tổ chức các hội nghị hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mở tài khoản ngân hàng miễn phí và tích hợp thanh toán trên eTax Mobile cùng lúc. Định kỳ hàng tuần, bộ phận tổng hợp của Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ sẽ trích xuất dữ liệu để kiểm tra tiến độ, phân tích những địa bàn, đối tượng có tỷ lệ cài đặt thấp để kịp thời điều chỉnh phương thức hỗ trợ phù hợp./.

Tin và ảnh: Văn Học
Từ khóa:
ứng dụng eTax Mobile hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh hỗ trợ người nộp thuế đăng ký tài khoản

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