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Chứng khoán ngày 23/6: Dòng tiền trở lại, VN-Index tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:31 | 23/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (23/6) tiếp tục khởi sắc khi VN-Index tăng hơn 11 điểm dưới sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, số mã giảm giá áp đảo cùng áp lực bán gia tăng về cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm.
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VN-Index tiếp tục tăng điểm

Với thông tin Ngân hàng Nhà Nước chính thức nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40% từ ngày 1/7/2026, bên cạnh ngân hàng LPB công bố thông tin cổ đông sở hữu tỉ lệ lớn hơn 1%. Thị trường đã có phản ánh tích cực ngay từ đầu phiên, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng giá 1.890 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm ngân hàng với thanh khoản cải thiện. Sau đó áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, thị trường phân hóa mạnh, áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm mã. Kết phiên VN-Index tăng 11,13 điểm (+0,60%) lên mức 1.869,04 điểm, dưới vùng kháng cự quanh 1.900 điểm.

Chứng khoán ngày 23/6: Dòng tiền trở lại, VN-Index tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/6

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 99 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và 210 mã giảm giá.

Trước sức ép tới từ phe bán, VN-Index kết phiên với 3/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, bất động sản và dệt may là ba nhóm ngành tăng điểm duy nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, nhựa và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên tăng tích cực khi tăng 14,99 điểm, lên mức 1.995,12 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 13 mã tăng giá và 13 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Phiên tăng điểm của thị trường hôm nay được sự ủng hộ nhất định về dòng tiền với thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới (+26,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 947 triệu cổ phiếu (+ 82,58%), tương đương giá trị đạt 31.032 tỷ đồng (+112,13%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +5,32 điểm, về mức 326,38 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,33 điểm, về mức 127,43 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng trong phiên, tuy nhiên giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC giúp tổng giá trị mua ròng tính tới cuối phiên đạt 1,512 tỷ đồng. Cụ thể, VIC (+2,771 tỷ đồng), LPB (+63 tỷ đồng) và BID (+42 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (-198 tỷ đồng), TCB (-154 tỷ đồng), MWG (-131 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng -93 tỷ đồng

Trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” vẫn hiện hữu

Quán tính tăng điểm từ phiên trước giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 23/6, bất chấp diễn biến kém tích cực của nhiều thị trường chứng khoán châu Á. Thanh khoản cải thiện rõ rệt khi khối lượng khớp lệnh tăng khoảng 26% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Động lực nâng đỡ chỉ số không còn tập trung hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu họ Vin như các phiên trước mà có sự lan tỏa sang một số mã ngân hàng vốn hóa lớn như LPB, TCB và VPB. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chưa thực sự bền vững khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên khiến nhiều cổ phiếu ngân hàng thu hẹp đáng kể mức tăng.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về phía tiêu cực khi số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế. Dòng tiền có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu giảm giá, trong khi các nhóm dầu khí, hóa chất, phân bón và bất động sản chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh. Diễn biến này cho thấy trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” vẫn hiện hữu và dòng tiền chưa có sự lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Xét theo nhóm ngành, dầu khí là nhóm ghì thị trường xuống nhiều nhất khi tất cả cổ phiếu thành phần giảm điểm. BSR hôm nay điều chỉnh gần 5%, còn hai cổ phiếu trụ là GAS và PLX lần lượt mất 3,4% và 2,5%. Bên cạnh đó, nhóm phân bón, hóa chất cũng chịu áp lực bán mạnh như DCM, DGC, DPM, BCF cùng chìm trong sắc đỏ với mức giảm dao động 1,5-3%.

Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư lớn như Novaland, Nam Long, Khang Điền... đều mất 2-5%. Nhóm này chỉ có VIC và VHM ngược dòng tăng điểm. Nhóm ngân hàng là trụ đỡ quan trọng cho chỉ số chung. Ngoài LPBank chạm trần, TCB, VPB, ACB và HDB cũng tăng hơn 1%. Các mã giảm gồm EIB, TPB và MSB nhưng biên độ không lớn.

Theo các chuyên gia, VN-Index đang bước vào giai đoạn phục hồi ngắn hạn với kỳ vọng hướng tới vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm. Tuy nhiên, trước áp lực chốt lời gia tăng khi chỉ số tiến gần các vùng đỉnh cũ, thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh để kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.820 - 1.850 điểm trong những phiên tới.
Mai Tấn
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