Thị trường

Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh

07:13 | 21/06/2026
Giá cà phê trong nước sáng nay (21/6) duy trì ở vùng cao nhất kể từ đầu tháng. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.
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Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục neo ở vùng cao

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê nội địa vẫn duy trì ở vùng cao nhất kể từ đầu tháng, dao động trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu thị trường với mức giá 90.000 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với phiên trước đó và là địa phương đầu tiên chính thức chạm mốc 90.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 89.900 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk tăng 300 đồng/kg, Gia Lai tăng 400 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực nhưng cũng tăng thêm 300 đồng/kg, đạt 89.700 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đảo chiều giảm sau chuỗi nhiều phiên tăng liên tiếp. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 45 USD/tấn, tương đương 1,22%, xuống còn 3.640 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 37 USD/tấn, tương đương 1,02%, còn 3.592 USD/tấn.

Mặc dù điều chỉnh giảm trong phiên cuối tuần, giá cà phê Robusta vẫn tăng gần 2% so với cuối tuần trước và duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Trong khi đó, sàn giao dịch New York đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth của Mỹ nên không phát sinh giao dịch mới. Trước đó, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 0,99% xuống còn 275,1 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 9/2026 giảm 1,52% xuống 267,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 21/6 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm hiện chỉ còn dao động trong khoảng 136.000 - 138.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 136.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm 2.500 đồng/kg, còn 138.000 đồng/kg. Đây vẫn là địa phương có mức giá cao nhất trên thị trường hiện nay. Tương tự, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cũng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 138.000 đồng/kg.

Ở Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Đợt giảm sâu lần này đã khiến thị trường chính thức đánh mất mốc 140.000 đồng/kg sau nhiều tuần duy trì ở vùng giá cao. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.175 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.850 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn.

Trong khi đó, tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn, cao nhất trên thị trường thế giới.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.260 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được giao dịch ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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