Chứng khoán

SHS lên kế hoạch tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng

Tùng Linh

10:40 | 27/03/2026
(TBTCO) - SHS dự kiến triển khai 3 đợt tăng vốn, trong đó có phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Công ty đặt kế hoạch năm 2026 tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, đồng thời định hướng vào nhóm công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao.
SHS dự kiến tăng lên tối đa khoảng 10.064,4 tỷ đồng, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vừa công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán SHS sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2026. Cụ thể, vốn điều lệ trước phát hành của Công ty là 8.994,6 tỷ đồng, dự kiến tăng thêm tối đa khoảng 1.069,7 tỷ đồng, tương ứng phát hành 106.973.111 cổ phiếu.

SHS sẽ trình ĐHĐCĐ tăng vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng

Phương án tăng vốn được triển khai thông qua ba đợt phát hành chính, bao gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% (tương ứng 44.973.111 cổ phiếu) để thưởng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ 5,23% (47.000.000 cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,67% (15.000.000 cổ phiếu).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS dự kiến tăng lên tối đa khoảng 10.064,4 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo công ty, việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu và cơ hội quan trọng để SHS bứt phá trong giai đoạn mới. Vứi việc nắm bắt thời cơ thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh, SHS có thể đạt dược mục tiêu phát triển trong dài hạn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Nguồn vốn bổ sung dự kiến sẽ được ưu tiên cho hoạt động mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, đầu tư, và nâng cấp hạ tầng công nghệ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội từ tiến trình nâng hạng và dòng vốn đầu tư gia tăng, việc tăng vốn được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Cùng với phương án tăng vốn, SHS cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông SHS sẽ nhận được 5% cổ tức bằng tiền mặt, và 5% cổ phiếu thưởng.

Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng, định hình chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2026-2030, SHS định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, từng bước chuyển dịch từ các động lực mang tính chu kỳ sang xây dựng nền tảng lợi nhuận ổn định, có khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Định hướng này nhằm nâng cao tính bền vững của hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp tận dụng các cơ hội trong các chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

SHS đặt mục tiêu nâng cao vị thế trên thị trường, hướng tới vị thế Top 5 thị phần môi giới chứng khoán, Top 10 công ty chứng khoán về hiệu quả hoạt động, đồng thời từng bước cải thiện thị phần môi giới, tiến tới nhóm dẫn đầu. SHS cũng định hướng phát triển theo mô hình định chế tài chính đầu tư hiện đại, định hướng phát triển theo mô hình định chế tài chính đầu tư, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Định hướng này được triển khai trên các trụ cột chiến lược gồm nâng cao tư duy hướng tới khách hàng, tăng cường năng lực tổ chức và con người, đẩy mạnh đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản trị và hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho quá trình chuyển đổi chiến lược của SHS, với các trọng tâm như phát triển mô hình cung cấp giải pháp tài chính toàn diện (One-Stop Shop), xây dựng nền tảng quản lý tài sản (Wealth Management), nâng cao năng lực các mảng kinh doanh cốt lõi và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của SHS - Nguồn: SHS

Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ, năm 2026 SHS đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng. Mức kế hoạch này được xây dựng trên nền kết quả năm 2025 tăng trưởng cao, khi doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, lần lượt trên 60% và hơn 20%, đồng thời phản ánh cách tiếp cận chủ động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năm 2026 dự báo còn nhiều biến số khó lường.

Trong giai đoạn chuyển mình và tái cấu trúc các mảng kinh doanh, việc duy trì quy mô doanh thu và lợi nhuận ở mức cao được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng hoạt động, tối ưu hiệu quả và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Với mặt bằng quy mô và hiệu quả hiện tại, kế hoạch 2026 của SHS thuộc nhóm đầu ngành, thể hiện định hướng phát triển bền vững thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Những bước đi đồng bộ về tăng vốn, tái cấu trúc và đầu tư nền tảng đang đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của SHS./.

