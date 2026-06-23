Thuế - Hải quan

Tự động hóa quy trình hoàn thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
15:46 | 23/06/2026
(TBTCO) - Tự động hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng không chỉ nhằm góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế mà còn nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng cường khả năng phát hiện gian lận và sử dụng hiệu quả nguồn lực của cơ quan thuế.
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Từ ngày 22 đến 26/6/2026, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức chương trình làm việc nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng và nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phục vụ tự động hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng. Đoàn chuyên gia ADB do ông Sion Morton - Chuyên gia kinh tế cấp cao khu vực công và ông Adam Kendrick - chuyên gia thuế của ADB làm trưởng đoàn.

Tự động hóa quy trình hoàn thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế
Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế Bùi Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc chương trình làm việc, Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế Bùi Việt Hùng đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ và hợp tác tích cực của ADB trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý thuế và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Phó Chánh Văn phòng cho biết, việc nghiên cứu tự động hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những nội dung trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Thuế, hướng tới nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tăng cường tính minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

“Chuyến công tác lần này là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi sâu hơn về đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng, từ đó xác định các nội dung hợp tác và lộ trình triển khai phù hợp trong thời gian tới” - ông Bùi Việt Hùng nhấn mạnh.

Tự động hóa quy trình hoàn thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế
Ông Sion Morton - Chuyên gia kinh tế cấp cao khu vực công của ADB phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Sion Morton - Chuyên gia kinh tế cấp cao khu vực công của ADB, đánh giá cao những nỗ lực cải cách và hiện đại hóa của ngành Thuế Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, phát triển các nền tảng thuế điện tử và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong công tác quản lý.

Theo ông Sion Morton, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ và yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý ngày càng cao, việc tự động hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng là xu hướng tất yếu mà nhiều cơ quan thuế trên thế giới đang triển khai.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc kéo dài 5 ngày, các chuyên gia ADB và đại diện các đơn vị thuộc Cục Thuế sẽ tập trung trao đổi, đánh giá toàn diện nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Ông Adam Kendrick, chuyên gia thuế của ADB, đã trình bày tổng quan về kinh nghiệm quốc tế trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng và xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực này.

Cụ thể, đoàn công tác sẽ nghiên cứu: (i) Khung chính sách và pháp lý, (ii) Phân tích doanh thu và xu hướng hoàn thuế, (iii) Kế hoạch cải thiện tuân thủ đối với sản phẩm thuế giá trị gia tăng, (iv) Quản lý rủi ro và lựa chọn trường hợp, (v) Dữ liệu, phân tích và hệ thống, (vi) Vận hành thực thi, và (vii) Các biện pháp gian lận từ bên ngoài.

Theo đại diện Cục Thuế, việc triển khai tự động hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng không chỉ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế mà còn nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng cường khả năng phát hiện gian lận và sử dụng hiệu quả nguồn lực của cơ quan thuế.

Chương trình làm việc lần này cũng là dịp để Cục Thuế tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tiếp cận các xu hướng quản lý thuế hiện đại, từ đó hoàn thiện các giải pháp công nghệ và quy trình nghiệp vụ phục vụ mục tiêu xây dựng nền quản lý thuế số, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Kết quả khảo sát và các khuyến nghị của ADB sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Thuế nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai tự động hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành Thuế./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
tự động hóa quy trình Hoàn thuế giá trị giảm chi phí giảm chi phí tuân thủ người nộp thuế hiệu quả quản lý chuyên gia kinh tế

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