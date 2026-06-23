Tài chính

3 doanh nghiệp tại Đà Nẵng được hỗ trợ lãi suất

12:26 | 23/06/2026
(TBTCO) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành các quyết định cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất năm 2025 cho 3 dự án đầu tư quan trọng của doanh nghiệp trên địa bàn theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND của HĐND TP. Đà Nẵng.
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Theo đó, tại Quyết định số 2704/QĐ-UBND, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 127 triệu đồng lãi suất cho Dự án Trung tâm khai thác và lưu chuyển hàng hóa Vietfracht Danang của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng.

Tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND, Đà Nẵng cấp 2 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao của Công ty cổ phần Dược Danapha.

Tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ 2 tỷ đồng lãi suất cho Dự án đầu tư 4 cẩu ERTG tại Cảng Tiên Sa của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Tổng kinh phí hỗ trợ lãi suất cho ba dự án trong đợt này là hơn 4,1 tỷ đồng.

UBND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí và thực hiện các cam kết theo đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn, quy định tại khoản 1, Điều 8, các nội dung liên quan quy định tại Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND và các quy định pháp luật có liên quan.

Các dự án trên đều thuộc các lĩnh vực mũi nhọn được thành phố ưu tiên như logistics, cảng biển và công nghiệp dược công nghệ cao, nhằm nâng cao năng lực hạ tầng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn này, TP. Đà Nẵng cũng có các gói ngân sách ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển thành phố để cho vay ưu đãi/hỗ trợ lãi suất hướng tới nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) phục hồi và mở rộng sản xuất./.

Hà Minh
Từ khóa:
Công ty CP Dược Danapha cảng đà nẵng

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